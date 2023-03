Coworking to nowy trend w Polsce. Ale wcale nie jest taki tani 

Coworking w Polsce stał się istotnym elementem rynku nieruchomości komercyjnych.

— Obecnie w Polsce mamy ponad 180 przestrzeni typu flex, czyli coworkingowych i biur serwisowych. Zdecydowanie najwięcej zlokalizowanych jest na największych rynkach biurowych w kraju, tj. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku — mówi Krzysztof Foks, Head Of Research w Redd Group.

Warszawa jest niekwestionowanym liderem pod względem powierzchni oraz liczby stanowisk pracy w przestrzeniach coworkingowych i biurach serwisowanych. Znajdują się tam aż 94 lokalizacje, zajmujące ponad 158 tys. mkw. powierzchni, na których dostępnych jest ponad 21 tysięcy stanowisk pracy — pokazuje raport „Coworking in Poland” przygotowany przez Redd i finne.

Kolejnymi pod względem wielkości rynkami są Kraków (ponad 37 tys. mkw. powierzchni i 4,7 tys. stanowisk pracy) oraz Wrocław (ponad 27 tys. mkw. powierzchni i 2,7 tys. stanowisk pracy). Mimo że na pozostałych rynkach biurowych w kraju liczba przestrzeni coworkingowych i biur serwisowanych jest mniejsza, zauważalne jest zwiększające się zainteresowanie takimi rozwiązaniami.

Średnia powierzchnia biur serwisowanych i coworkingów przypadająca na jedno stanowisko pracy w Polsce wynosi 7,41 mkw.

Ceny przestrzeni typu flex

Miesięczny koszt najmu jednego pokoju zależy przede wszystkim od liczby stanowisk pracy, typu lokalizacji, jakości oferowanej przestrzeni, dostępnych benefitów i usług, a także wielu innych czynników. Różnorodność ofert daje firmom możliwość znalezienia idealnie dopasowanej przestrzeni, która odpowiada ich potrzebom i budżetowi.

— Ceny prywatnych biur w biurach serwisowanych i coworkingach wahają się od 1200 złotych miesięcznie za najprostsze pokoje do kilkudziesięciu tysięcy złotych za duże, luksusowe przestrzenie. Porównując uśrednioną cenę za jedno stanowisko pracy w prywatnym biurze, można zauważyć, że wahają się one od 439 złotych do nawet 2100 złotych miesięcznie. Średnia cena za wynajem jednego stanowiska pracy w pokoju biurowym w kraju wynosi około 1098 złotych miesięcznie. Najniższa średnia cena za jedno stanowisko pracy jest w Gdańsku i wynosi 965 złotych miesięcznie, a najwyższa 1173 złote miesięcznie w Warszawie — mówi Krzysztof Foks, Head Of Research w Redd Group.

Stanowiska typu Hot Desk

Ceny za biurka dedykowane oraz stanowiska typu Hot Desk w przestrzeniach coworkingowych są znacznie niższe niż w przypadku wynajmu prywatnych biur. Jednak charakter pracy w przestrzeniach wspólnych dzielonych z innymi osobami, może być bardziej uciążliwy, ze względu na brak prywatności i spokoju. Często jest to odzwierciedlone w cenie.

Cena za prywatne biurko, czyli miejsce dedykowane w przestrzeni coworkingowej, waha się w kraju od 500 zł do 1800 zł za stanowisko na miesiąc. Średnia cena wynosi 1024 zł za stanowisko/miesiąc i jest zbliżona na wszystkich głównych rynkach biurowych.

— Stanowiska typu Hot Desk, czyli brak stałego miejsca pracy w przestrzeni coworkingowej, są znacznie tańsze niż miejsca dedykowane czy prywatne biura. Ta forma pracy jest również bardziej elastyczna pod względem dostępu do miejsca pracy. W przeciwieństwie do dedykowanych miejsc i prywatnych biur, stanowiska Hot Desk są często oferowane nawet na kilka godzin lub jeden dzień. Daje to jeszcze większą możliwość dostosowania oferty do potrzeb freelancerów lub osób podróżujących — mówi Krzysztof Foks, Head Of Research w Redd Group.

Ceny za stanowiska Hot Desk waha się od 250 zł do nawet 1200 zł. Średnia cena wynosi 644 zł w skali kraju, a najwyższa cena występuje w Warszawie - 718 zł, a najniższa poza głównymi rynkami coworkingowymi - 532 zł.