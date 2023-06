Crédit Agricole: owoce będą drożeć silniej niż warzywa

Marzec i kwiecień były relatywnie chłodne, co z jednej strony doprowadziło do opóźnienia rozwoju roślin, a z drugiej strony chroniło pąki kwiatowe przed przemarzaniem. Niskie temperatury w połączeniu z częstymi opadami deszczu przeszkadzały w prowadzeniu zabiegów ochrony, co doprowadziło do nasilenia presji chorób grzybowych, a później sprzyjało wzmożonej aktywności szkodników roślin.

Dobre perspektywy da zbiorów

Jednocześnie niekorzystne warunki agrometeorologiczne w marcu i kwietniu ograniczały aktywność zapylaczy. Biorąc pod uwagę intensywne owocowanie w poprzednim sezonie, które osłabiło rośliny, znalazło to odzwierciedlenie w spadku ilości zawiązanych owoców. Straty związane z wiosennymi przymrozkami były ograniczone. Pierwszy szacunek GUS dotyczący wielkości tegorocznych zbiorów owoców poznamy 31 lipca.

Zgodnie z wiosenną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS z 31 maja 2023 r., siew warzyw gruntowych odbył się w zalecanych terminach, a ewentualne opóźnienia występowały jedynie lokalnie. Jednocześnie ze względu na spadek temperatur w maju, wschody warzyw na wielu regionach były nierównomierne i rozciągnięte w czasie. Warto jednak odnotować, że mimo dotychczasowego spowolnionego wzrostu rośliny pozostają w dobrej kondycji z uwagi na duży zasób wód gruntowych. W efekcie, wzrost temperatur w nadchodzących tygodniach będzie sprzyjać szybkiemu przyrostowi masy roślin. Pierwszy szacunek GUS dotyczący wielkości tegorocznych zbiorów warzyw poznamy 31 lipca.

Spadek presji kosztowej

Poza warunkami agrometeorologicznymi w kraju istotnymi czynnikami determinującymi ceny owoców i warzyw w najbliższych miesiącach będą koszty środków produkcji dla rolnictwa, a także import owoców i warzyw z innych krajów, m.in. z Ukrainy.

„W przypadku cen środków produkcji dla rolnictwa oczekujemy stopniowego spadku presji kosztowej, z jaką zmagają się producenci owoców i warzyw, ze względu na obniżające się ceny nawozów i środków ochrony roślin. W przypadku warzyw i owoców importowanych, poza dotkliwą suszą na Półwyspie Iberyjskim, warunki agrometeorologiczne w Europie są jak dotąd na ogół dobre, co będzie ograniczało presję na wzrost cen w kraju” – ocenia Crédit Agricole.

Jak podkreśla, szczyt dynamiki dla cen warzyw jest już za nami i w kolejnych miesiącach będzie kształtowała się ona w trendzie spadkowym.

„W przypadku owoców perspektywy sytuacji podażowej są nieco gorsze, w efekcie uważamy, że dynamika ich cen osiągnie maksimum lokalne dopiero w III kw., po czym zacznie się obniżać. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych w Polsce i w Europie w najbliższych miesiącach” – stwierdza Crédit Agricole.