Credit Agricole: ceny żywności będą rosły jeszcze szybciej

„Zgodnie z danymi GUS inflacja bazowa ukształtowała się poniżej naszych oczekiwań w maju i czerwcu. Ponadto dynamiki m/m, które w poprzednich miesiącach były znacząco wyższe w porównaniu do historycznego wzorca sezonowego, w maju i czerwcu zbliżyły się mocno do wartości zgodnych z profilem sezonowym” – informuje Credit Agricole.

Jak ocenia, choć inflacja bazowa w ujęciu rok do roku osiąga nadal dwucyfrowe poziomy, to jej zmiany miesiąc do miesiąca sygnalizują słabnącą presję inflacyjną. Bank uważa, że będzie ona stopniowo wygasać, a inflacja bazowa pod koniec br. osiągnie poziom zbliżony do 7%. Wyraźnie niższa od prognoz inflacja bazowa w ostatnich miesiącach – poprzez niższy punkt startowy – oddziałuje w kierunku obniżenia całej ścieżki prognozowanego tempa wzrostu cen w 2023 r.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych

Credit Agricole zrewidował również ścieżkę cen żywności i napojów bezalkoholowych. Obecnie prognozuje, że w 2023 r. wzrost wyniesie 15,8% rok do roku (14,6% przed rewizją), a w 2024 r. obniży się do 5,4%. (5,6% przed rewizją). Głównym źródłem rewizji prognozy jest obserwowana w Europie i USA susza, która doprowadziła do korekty na światowym rynku zbóż i roślin oleistych.

W efekcie presja kosztowa w sektorze rolno-spożywczym słabnie wolniej niż tego wcześniej oczekiwano. Lokalnie susza będzie miała również negatywny wpływ na podaż owoców i warzyw podbijając ich ceny. W prognozie bank zakłada, że przywrócenie 5% stawki VAT na żywność nastąpi w 2024 r., niemniej będzie to proces rozłożony na cały rok.

Wzrost cen żywności i paliw

Ponadto z uwagi na kształtowanie się cen ropy na światowym rynku znacząco poniżej oczekiwań oraz wyraźne umocnienie złotego odnotowane w ostatnich miesiącach bank zrewidował w dół prognozowaną dynamikę cen paliw.

„Nasz scenariusz inflacyjny na 2024 r. nie uległ istotnym zmianom. Oczekujemy kontynuowania tendencji dezinflacyjnych, chociaż istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje kształtowanie się taryf na nośniki energii z początkiem przyszłego roku. Nasza prognoza przewiduje obniżenie się inflacji ogółem do lokalnego minimum równego 3,3% r/r w kwietniu 2024 r. Następnie z uwagi na oczekiwane przyspieszenie wzrostu cen żywności i paliw zakładamy lekki wzrost inflacji CPI do 4,7% r/r w IV kw. 2024 r. Jednocześnie zakładamy, że inflacja bazowa będzie się stopniowo obniżać i w II poł. 2024 r. ustabilizuje się w przedziale 3,5-3,8% r/r.” – przewiduje Credit Agricole.