Credit Agricole: perspektywy dla polskiego przetwórstwa poprawiły się, wzrost cen hamuje

Zmniejszenie wartości indeksu wynikało z niższych wkładów 2 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień oraz bieżącej produkcji), podczas gdy przeciwny wpływ miały wyższe wkłady składowych dla zapasów materiałów, zatrudnienia oraz czasu dostaw.

Wyhamowywanie tempa spadku bieżącej produkcji

W marcu przerwane zostało trwające od października 2022 r. wyhamowywanie tempa spadku bieżącej produkcji. Składowa dla bieżącej produkcji obniżyła się z 48,8 pkt. w lutym do 47,3 pkt. w marcu (najniższy poziom od grudnia 2022 r.). Za przyspieszenie spadku produkcji odpowiadał słaby popyt. Wynikało to ze spadku zamówień zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zgodnie z komunikatem firmy zgłaszały brak popytu na swoje produkty zwłaszcza na sąsiednich rynkach europejskich.

Osłabienie popytu sprzyjało ustępowaniu presji inflacyjnej. W marcu doszło do dalszego obniżenia tempa wzrostu cen zarówno dóbr finalnych, jak i dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji. „Taka tendencja jest spójna z naszą oceną, zgodnie z którą kolejne miesiące przyniosą dalsze osłabienie presji cenowej w polskim przetwórstwie, co będzie sprzyjało prognozowanemu przez nas stopniowemu obniżeniu inflacji w Polsce” – informuje Bank Credit Agricole.

Zatrudnienie zmniejszało się w ujęciu miesiąc do miesiąca

W warunkach spadającej bieżącej produkcji jak i nowych zamówień, firmy kontynuowały procesy restrukturyzacyjne dostosowując skalę swojej działalności do bieżących warunków rynkowych. Zgodnie z wynikami badania PMI, już dziesiąty miesiąc z rzędu zatrudnienie zmniejszało się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Nie wynikało to jednak ze zwolnień, lecz – zgodnie z komunikatem – firmy „zdecydowały się nie zastępować odchodzących pracowników”. Ponadto ankietowane przedsiębiorstwa sygnalizowały, że obecne moce wytwórcze są wystarczające, aby poradzić sobie z ogólnym obciążeniem pracą. Niektóre firmy zaraportowały również wzrost wydajności w fabrykach. W rezultacie zaległości produkcyjne spadły dziesiąty miesiąc z rzędu, w największym tempie od listopada 2022 r.

W marcu doszło do dalszego wzrostu indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który zwiększył się do najwyższego poziomu od lutego 2022 r. i od pięciu miesięcy pozostaje powyżej granicy 50 pkt. Sygnalizuje to, że spadek bieżącej produkcji i wolniejszy napływ zamówień są traktowane przez przedsiębiorstwa jako zjawisko przejściowe. Uruchomione w wielu firmach procesy restrukturyzacyjne, zmierzające do zwiększenia wydajności i ograniczenia zużycia energii, a także łagodny charakter spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce skłaniają przedsiębiorstwa do formułowania bardziej optymistycznych ocen dotyczących ich przyszłej aktywności.

Wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie stanowią wsparcie dla scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki – ocenia Bank Credit Agricole. Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się (do 1,2% wobec 4,9% w 2022 r.), jednak pozostanie ona dodatnia, a spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia.