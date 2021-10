Credit Agricole: Pogorszenie nastrojów konsumenckich będzie ograniczać wzrost sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2021 r. wzrosła 5,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w czwartek. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 11,1 proc. rdr.

"Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zwiększyła się we wrześniu o 5,1 proc. r/r wobec wzrostu o 5,4 proc. w sierpniu. Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku realnej sprzedaży detalicznej był dalszy, silny wzrost cen. Deflator sprzedaży detalicznej zwiększył się we wrześniu do 5,7 proc. r/r wobec 5,0 proc. w sierpniu, osiągając najwyższy poziom w historii szeregu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się we wrześniu o 0,2 proc. m/m, a w rezultacie jej poziom był o 2,8 proc. wyższy niż w lutym 2020 r., a więc w ostatnim miesiącu, w którym pandemia nie wywierała jeszcze istotnego wpływu na sprzedaż" - stwierdzono w komentarzu banku Credit Agricole do danych GUS.

Ekonomiści Credit Agricole zwrócili uwagę, że wrzesień był pierwszym miesiącem, w którym dynamika sprzedaży detalicznej była podbijana przez efekty niskiej bazy związanej z negatywnym wpływem II fali pandemii na aktywność gospodarczą jesienią 2020 r. Ich zdaniem, ten efekt, który jest pozytywny dla tempa wzrostu sprzedaży, będzie utrzymywał się w kolejnych miesiącach.

"Czynnikiem ograniczającym wzrost sprzedaży będzie natomiast pogorszenie nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) ukształtowały się w październiku na najniższym poziomie od kwietnia 2021 r. Oczekujemy, że dynamika realnej sprzedaży detalicznej wkrótce ponownie ukształtuje się powyżej granicy 6 proc. r/r." - podano w komentarzu CA.

GUS w czwartek podał także dane o produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 r. Wzrosła ona o 4,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 9,3 proc. Zdaniem ekonomistów CA, istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy sierpniem a wrześniem był efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu ich liczba była o 2 dni większa w 2020 r., podczas gdy we wrześniu była taka sama jak przed rokiem).