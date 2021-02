Credit Agricole: Styczniowa sprzedaż detaliczna pod wpływem restrykcji i mroźnej zimy

Główną przyczyną silnego zmniejszenia dynamiki sprzedaży detalicznej pomiędzy grudniem a styczniem było zaostrzenie restrykcji administracyjnych w celu ograniczenia liczby nowych przypadków COVID-19, w tym w szczególności zamknięcie galerii handlowych od 28 grudnia 2020 r. . Efekt zamknięcia galerii handlowych znalazł odzwierciedlenie przede wszystkim w silnym spadku realnej dynamiki sprzedaży w kategorii „tekstylia, odzież, obuwie”. Negatywny wpływ na dynamikę sprzedaży detalicznej miała najprawdopodobniej również mroźna i śnieżna zima – ocenia Credit Agrocle.

Początek roku przyniósł silny spadek sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w styczniu o 6,0% r/r wobec spadku o 0,8% w grudniu, co było poniżej konsensusu rynkowego (-5,0%) i powyżej naszej prognozy (-6,5%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych spadła w styczniu do -6,0% r/r wobec -0,8% w grudniu. Tym samym już trzeci miesiąc z rządu realna dynamika sprzedaży detalicznej jest równa dynamice nominalnej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych była w styczniu o 1,8% niższa w porównaniu z grudniem. Szacujemy, że odsezonowany poziom sprzedaży detalicznej był w styczniu niższy o 4,2% niż w lutym 2020 r., w którym pandemia nie wywierała jeszcze silnego negatywnego wpływu na wydatki gospodarstw domowych.

Sprzedaż detaliczna pod silnym wpływem restrykcji

Główną przyczyną silnego zmniejszenia dynamiki sprzedaży detalicznej pomiędzy grudniem a styczniem było zaostrzenie restrykcji administracyjnych w celu ograniczenia liczby nowych przypadków COVID-19, w tym w szczególności zamknięcie galerii handlowych od 28 grudnia 2020 r. Decyzja o zamknięciu galerii handlowych była komunikowana z dużym wyprzedzeniem, stąd uważamy, że część konsumentów przeniosła zakupy planowane w styczniu na grudzień, do czego zachęcały również liczne obniżki cen wprowadzone przez sklepy (por. MAKROpuls z 22.01.2021), co dodatkowo sprzyjało takim decyzjom. Efekt zamknięcia galerii handlowych znalazł odzwierciedlenie przede wszystkim w silnym spadku realnej dynamiki sprzedaży w kategorii „tekstylia, odzież, obuwie” (-40,8% r/r w styczniu wobec -10,9% w grudniu). W danych na uwagę zasługuje również wyraźnie pogłębienie spadku sprzedaży w kategorii „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (-16,4% r/r wobec -10,3%). W naszej ocenie jest to skutek zmniejszonej mobilności społeczeństwa w warunkach zaostrzonych restrykcji administracyjnych, w szczególności zamknięcia hoteli oraz połączenia terminów ferii zimowych (ograniczenie wyjazdów w styczniu, urlopy oraz praca zdalna związana z koniecznością opieki na dziećmi podczas dni wolnych od zajęć szkolnych). Uważamy, że negatywny wpływ na dynamikę sprzedaży detalicznej miała najprawdopodobniej również mroźna i śnieżna zima, która ograniczała aktywność zakupową części konsumentów. Co ciekawe, wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej został odnotowany w kategorii „meble, RTV, AGD” (7,1% wobec 3,5%). Wskazuje to na utrzymujący się silny popyt konsumentów na dobra trwałego użytku. Warto zauważyć, że była to jedyna kategoria, w której sprzedaż zwiększyła się w styczniu w ujęciu rocznym.