Credit Agricole: W II kw. tego roku konsumpcja powinna być na poziomie sprzed pandemii

Odsezonowany poziom konsumpcji ukształtuje się w II kw. br. na poziomie zbliżonym do obserwowanego przed wybuchem pandemii (tj. IV kw. 2019 r.) – oceniają eksperci Credit Agricole. Ich zdaniem, odłożony popyt, finansowany oszczędnościami, zmaterializuje się głównie w zakresie dóbr i usług, które są w dużej mierze importowane (np. dobra trwałego użytku, wakacje zagraniczne), co ograniczy jego pozytywny wpływ na PKB.

Zgodnie z danymi Eurostatu stopa oszczędności dobrowolnych (oszczędności brutto skorygowane w dół z tytułu transferów do OFE) utrzymywała się w Polsce w trendzie wzrostowym od końca 2018 r. do I kw. 2020 r. Dane za kolejne okresy nie są dostępne, jednak wyniki badań koniunktury sygnalizują dalsze zwiększenie stopy oszczędności w pozostałych miesiącach 2020 r. Poniżej przedstawiamy przyczyny wzrostu skłonności gospodarstw domowych oraz analizujemy jego wpływ na kształtowanie się konsumpcji w kolejnych kwartałach.

Tendencja do wzrostu stopy oszczędności w 2020 r. jest związana bezpośrednio z wybuchem pandemii COVID-19. Badania przeprowadzone przez EBC dla strefy euro wskazują, że akumulacja oszczędności została w dużej mierze „wymuszona” – brakiem dostępności usług z uwagi na obostrzenia, zamknięciem galerii, czy też ograniczeniem skłonności do konsumpcji niektórych usług i towarów z uwagi na obawy przed zarażeniem się. Z kolei motyw przezornościowy (wynikający z niepewności co do przyszłej sytuacji finansowej) odgrywał znikomą rolę we wzroście oszczędności. Można zakładać, że podobne tendencje odnotowaliśmy również w Polsce.

Kluczową kwestią jest odpowiedź na pytanie, jak gospodarstwa domowe spożytkują te „wymuszone” oszczędności po wygaśnięciu pandemii COVID-19 i jaki będzie to miało wpływ na kształtowanie się konsumpcji w kolejnych kwartałach. W tym kontekście ważne jest kształtowanie się wskaźników koniunktury GUS. W przypadku indeksu „zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – prognoza na 12 miesięcy” można zaobserwować zależność wyprzedzającą w stosunku do dynamiki spożycia prywatnego (por. wykres). Warto zwrócić uwagę, że po znaczącym pogorszeniu się nastrojów wraz z wybuchem epidemii, wspomniany wskaźnik koniunktury nie powrócił do poziomów obserwowanych przed kryzysem. Oznaczałoby to, że ożywienie konsumpcji w I poł. br. będzie ograniczone. Taka ocena jest spójna z niepewnością dotyczącą dalszego przebiegu epidemii, w tym ryzykiem wystąpienia kolejnej fali zachorowań na początku br., która będzie ograniczać skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji. Ponadto, zgodnie z naszymi prognozami (por. tabela kwartalna), w br. odnotujemy spowolnienie wzrostu realnego funduszu płac w wyniku zamrożenia wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, co będzie czynnikiem hamującym ożywienie spożycia prywatnego.