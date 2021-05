Credit Agricole: W maju inflacja osiągnie lokalne maksimum

Uważamy, że w maju inflacja osiągnie swoje maksimum lokalne na poziomie lekko poniżej 5 proc. r/r. W kolejnych miesiącach będzie ona kształtowała się w łagodnym trendzie spadkowym w znacznym stopniu ze względu na zmniejszenie dynamiki cen paliw oraz spadek inflacji bazowej – uważają ekonomiści Credit Agricole.

Niemniej dzisiejsze dane stanowią istotne ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w II kw. inflacja zwiększy się do 4,4% r/r wobec 2,7% w I kw., a w całym 2021 r. wzrośnie do 3,9% wobec 3,4% w 2020 r. Jednocześnie podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Wsparcie dla takiej oceny stanowi ostatnia wypowiedź członka RPP J. Kropiwnickiego, który poinformował, że inflacja kształtująca się powyżej celu inflacyjnego NBP jego zdaniem nie skłoni RPP do zacieśniania polityki pieniężnej, które mogłoby zagrozić trwałości ożywienia gospodarczego w Polsce. Naszym zdaniem stanowisko to podzielają prezes NBP A. Glapiński oraz niektórzy członkowie RPP (R. Sura, G. Ancyparowicz, C. Kochalski, E. Łon), a więc większość RPP.

Inflacja

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w kwietniu do 4,3% r/r wobec 3,2% w marcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem i wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (4,0%) oraz naszej prognozy (4,1%). Tym samym inflacja przekroczyła górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r) osiągając jednocześnie najwyższy poziom od marca 2020 r.

Silny wzrost inflacji głównie za sprawą wyższej dynamiki cen paliw

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen paliw (28,1% r/r w kwietniu wobec 7,6% w marcu), co jest związane przede wszystkim z silnymi efektami niskiej bazy sprzed roku. Do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (1,2% wobec 0,5%). Wyższe tempo wzrostu cen w tej kategorii w znacznym stopniu wynikało z wyższej dynamiki cen mięsa, w szczególności mięsa drobiowego (głównie ze względu na efekty niskiej bazy sprzed roku oraz zmniejszoną podaż spowodowaną ptasią grypą). Przeciwny wpływ miało obniżenie tempa wzrostu cen nośników energii (4,0% wobec 4,2%) związane z niższą dynamiką cen gazu oraz energii cieplnej. W kierunku spadku inflacji oddziaływała także niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami obniżyła się do 3,7-3,8% wobec 3,9%. Jej zmniejszenie wynikało z niższej dynamiki cen w kategoriach: „użytkowanie mieszkania” (niższe tempo wzrostu opłat za wywóz śmieci ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku), „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” (niższa dynamika cen zarówno napojów alkoholowych jak i wyrobów tytoniowych), „zdrowie” (lekki spadek dynamiki cen w szeregu kategorii, w szczególności wyrobów farmaceutycznych) i „restauracje i hotele”.

Wyższy popyt oraz bariery podażowe podbijają inflację bazową