Cyfryzacja to nowy kierunek rozwoju marek luksusowych

W perspektywie pięciu lat, a więc w odniesieniu do wskazań jeszcze sprzed pandemii COVID-19, sprzedaż osobistych dóbr luksusowych systematycznie rosła – w latach 2015-2021 średnia roczna stopa zwrotu (CAGR) wynosiła 6,1 proc., a wartość EBITDA wzrosła w tym czasie o 7,1 p.p. Inne sektory luksusowe rozwijały się nieco wolniej (3,6 proc. CAGR), przy stabilnej rentowności wynoszącej 3,1 proc.

W 2021 r. w porównaniu z rokiem wcześniejszym sytuacja poprawiła się i branża zanotowała wzrosty sprzedaży: 22,8 proc. dla dóbr osobistych i 20,1 proc. w pozostałych przypadkach. We wszystkich analizowanych grupach odnotowano wzrost przychodów. Największy należy do hoteli, w przypadku których wzrost wynosi aż 33,6 proc. Po drugiej stronie znalazły się z kolei luksusowe rejsy (spadek o 54 proc.).

Na uwagę zasługuje też jednoczesny wzrost rentowności dla kategorii osobistych dóbr luksusowych oraz pozostałych grup (odpowiednio o 28,7 i 16,4 p.p.). W pierwszej kategorii wyróżnia się szczególnie odzież i akcesoria, w przypadku których rentowność wzrosła aż o 36 proc.

Nieco gorzej wypadli producenci biżuterii i zegarków (19 proc.) oraz kosmetyków i perfum (20,9 proc.). Wśród pozostałych towarów luksusowych średnią przekroczyły jeszcze firmy produkujące luksusowe meble (23,6 proc.) oraz samochody (17,1 proc.). W tym czasie znacznie gorzej wiodło się usługodawcom. Poniżej średniej rentowności znalazły się hotele (11,5 proc.) oraz prywatne loty (12,1 proc.). Wciąż jednak najgorsza sytuacja dotyczy organizatorów luksusowych rejsów, których rentowność spadła aż o 261,7 p.p.

Jednym z głównych trendów, które będą kształtować działalność branży dóbr luksusowych jest zrównoważony rozwój oraz ESG. Konsumenci są nie tylko coraz bardziej wymagający, ale też świadomi. Chcą wiedzieć, z czego zrobione są produkty, które kupują i w jakich warunkach zostały wytworzone. Coraz więcej producentów dóbr podchodzi poważnie do tych oczekiwań i wdraża strategie ESG wychodzące znacznie poza ogólne ramy.

Jednym z objawów takiego podejścia jest ich wsparcie dla wymiany lub sprzedaży z tzw. drugiej ręki, na przykład poprzez inwestycję w platformy trudniące się tego typu handlem.

Dla marek luksusowych to okazja do powrotu do atrybutów, które kilkadziesiąt lat temu były normą w sektorze dóbr luksusowych. Trwałość i długi cykl życia to cechy, dzięki którym te produkty się wyróżniały. Obecnie obserwujemy, że marki luksusowe ponownie zaczynają dostrzegać wartość w cyrkularności m.in. poprzez przedłużenie życia produktów, które z czasem zyskują miano kultowych. Popyt na luksus oraz niepowtarzalność nie słabnie, mimo presji inflacyjnej. Dziedzictwo marek luksusowych i rzemiosło im towarzyszące są doceniane przez klientów, którzy często traktują ich zakup jako inwestycję - tłumaczy dr Marta Karwacka, starsza menedżerka, dział Sustainability Consulting, Deloitte.