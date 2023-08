Czas tanich chińskich fabryk i towarów się kończy?

Fabryki w całej Azji mają trudności ze znalezieniem pracowników donosi "The Wall Street Journal". W odpowiedzi na ten trend wielu producentów podnosi płace i oferuje inne dodatki — w tym zajęcia jogi, lepsze jedzenie w stołówkach i dotowane przedszkola dla dzieci pracowników.

Chociaż jest to dobra wiadomość dla azjatyckich pracowników, dla amerykańskich konsumentów to złe wieści, ponieważ fabryki podniosą ceny, aby zrównoważyć rosnące koszty pracy. Takie firmy, jak na przykład Mattel, producent Barbie, producent zabawek Hasbro, i firma Nike borykają się z podwyższonymi kosztami pracy w Azji, które przyczyniły się do podwyżek cen.

Niektóre firmy, takie jak producent Barbie — Mattel, uważają, że "nearshoring" — przenoszenie łańcuchów dostaw do krajów położonych bliżej USA — jest wyjściem. W 2019 r. firma zamknęła dwie ze swoich azjatyckich fabryk i wydała 50 mln dol. na rozbudowę istniejącego zakładu w Meksyku.

Wprawdzie Meksyk może oferować tańszą siłę roboczą niż USA i niższe koszty wysyłki niż Azja, dopiero za jakiś czas się okaże, czy to wystarczy, aby utrzymać ceny w ryzach.