Czego może zabraknąć pod choinką? Widmo pustych półek realne

Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa w 2020 roku spowodowało zamknięcie zakładów produkcyjnych na całym świecie. Pandemia pozostawiła po sobie skutki uboczne w postaci zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw.



Wzrost cen towarów i surowców wynika również ze zwiększonego popytu na towary, których brakowało - tym samym wzrosły stawki frachtowe za transport z Chin na Zachód. Problem z cenami i dostawami zaostrzył się przez brak kierowców ciężarówek.

Święta skromniejsze niż zwykle

Tego, że tegoroczne święta bożonarodzeniowe mogą nie być tak obfite, jak wielu z nas do tego przywykło, nie kryją już nawet politycy. W październiku wysoki rangą urzędnik Białego Domu przyznał w rozmowie z Reutersem, że z całą pewnością “będą takie towary, których ludzie nie będą mogli dostać”.

Chińskie fabryki borykają się z wynikającą z podwyżek cen węgla koniecznością zmniejszenia zużycia energii - we wrześniu świat obiegła informacja, że z tego powodu stoi ponad 100 fabryk w całym kraju, a setki milionów ludzi odczują ten przestój na własnej skórze poprzez przerwy w dostawach prądu, ale też przez braki w sklepach.

Mięso, mleko, kawa i... Playstation

Problemy pogłębia kryzys wynikający z ocieplenia klimatu - wiele krajów zmaga się z suszą. W Brazylii sytuacja jest pod tym względem najgorsza od prawie stu lat, a to sprawia, że zbiory kawy są dalekie od satysfakcjonujących. Producenci są w trudnej sytuacji nie tylko z powodu niedoboru ziaren, ale też przez brak pojemników i rosnące koszty transportu. To również odbije się na kieszeniach konsumentów i właścicieli kawiarni.

Ogromne problemy miała w ostatnich tygodniach Wielka Brytania. Przez Brexit zabrakło kierowców cystern, a to wywołało konieczność racjonowania paliwa. Nie lepiej jest w punktach handlowych. We wrześniu i w październiku świat obiegły zdjęcia “gołych” półek w brytyjskich sklepach - zabrakło mięsa, mleka, czekolady, a także dużej części elektroniki. W tym nowych konsol PlayStation 5 - o nie trudno zresztą w dużej części świata, w tym także w Polsce i w… Japonii, z której urządzenie pochodzi. To ostatnie to wina braku podzespołów i chipów, z powodu czego już dziś m.in. Toyota i Skoda zatrzymały produkcję. Z tej samej przyczyny w przyszłym roku może zabraknąć niektórych modeli komputerów osobistych i smartfonów.

Zamknięte koło

Pandemia stanowi swego rodzaju “zamknięte koło” - najpierw wywołała konieczność skupienia się na pracy zdalnej. Praca zdalna napędziła sprzedaż elektroniki - komputerów czy smartfonów - przy jednoczesnych przerwach w dostawach tychże. To z kolei sprawia, że ceny towarów i surowców wzrosły.