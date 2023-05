Czekolady Biedronki i Lidla częściej kupowane niż Wedel

Czekolada na święta i zimę

Zainteresowanie czekoladą zmniejsza się w okresie letnim. Największy spadek w zakupach odnotowano w maju, a obniżona aktywność zakupowa smakołyku trwa do sierpnia. Wraz z nadejściem września konsumenci chętniej sięgali po tę słodkość i czekoladowa passa trwała do lutego. Latem natomiast częściej decydujemy się na lody.

– Największe wzrosty w „czekoladowych zakupach” zauważyliśmy w kwietniu i grudniu 2022 oraz marcu 2023 roku, czyli w święta. W miesiącach poświątecznych tj. maj czy styczeń zauważyliśmy spadek w zakupach tej słodkości – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji zakupowej PanParagon.

Słodkie zakupy, ale z głową

Niemal 90 proc. naszych wyborów to jedna i dwie tabliczki czekolady. Prawdziwi czekoladoholicy, którzy wrzucają do koszyka 4 lub więcej czekolad to zdecydowana mniejszość. Taka liczba tabliczek na jednym dowodzie zakupu znalazła się na 5,5 proc. paragonów ujętych w badaniu.

W ciągu ostatniego roku wśród analizowanych czekolad marką numer jeden jest Milka. Kolejne miejsca na podium należą do marek własnych Lidla (miejsce drugie) i Biedronki (miejsce trzecie). W zestawieniu 10 najchętniej kupowanych marek czekolad znalazły się także: Wedel, Wawel, Ritter, Nussbeisser, Lindt, Schogetten oraz Merci.