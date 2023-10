Czujemy się wypaleni zawodowo – jest niepokojąca prawidłowość

Dzisiaj, by zatrzymać pracownika w firmie na dłużej, nie wystarczy wypłacać mu wynagrodzenia na czas. Dla przedsiębiorcy koniecznością staje się stworzenie mechanizmów motywujących, które pozwolą pracownikom poczuć, że firma o nich dba i w nich inwestuje.

Chcemy zwiększać kompetencje, potrzebujemy jasnych zasad

Aby zbadać, jak Polacy oceniają swoich pracodawców pod względem dbania o dobrostan, PSH Lewiatan zrealizowało we wrześniu badania, pokazujące z jakimi problemami polscy pracownicy zmagają się najczęściej. Czy chodzi o niskie zarobki lub spóźnienia w wypłacaniu pensji? Wcale nie.

Na pytanie, które z problemów wymagają najszybszego rozwiązania w firmie, Polacy wskazywali przede wszystkim na wypalenie zawodowe i brak możliwości awansu – problem ten dotyka aż 30% aktywnych zawodowo. Straciliśmy ochotę do wykonywania obowiązków, a przy tym mamy dominujące poczucie, że pracodawcy nie robią nic, by inwestować w nasze kompetencje, organizując np. szkolenia czy warsztaty – tego zdania jest 20% respondentów. I dokładnie taka sama ich liczba przyznała, że firmy stosują niejasne kryteria oceny umiejętności zawodowych pracowników.

Ponadto, w miejscu pracy brakuje nam jeszcze jednej ważnej rzeczy – wydarzeń firmowych, które służą wzmacnianiu więzi i zacieśnianiu wzajemnych relacji. Na to, że jest to problem do rozwiązania wskazało blisko 24% uczestników badania.

- Przedsiębiorcy muszą sobie uświadomić, że wypłata na czas nie jest już jedynym narzędziem motywującym pracowników. Oni chcą się rozwijać, utrzymywać dobre relacje z współpracownikami i najzwyczajniej dobrze czuć się w miejscu, w którym spędzają aż 8 godzin dziennie. Młodzi pracownicy – reprezentanci pokolenia Z i millenialsów, którzy dominują obecnie na rynku pracy, oznaczają rewolucję w spojrzeniu na kluczowe wartości z nią związane. Jeśli przedsiębiorca chce uniknąć problemu nieustannej rotacji w firmie, musi wiedzieć, że jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć jest umiejętne, a zarazem konieczne inwestowanie w dobrostan pracowników – mówi Katarzyna Długa, Menedżer ds. Marketingu i liderka obszaru ESG w Lewiatan Holding.

Potrzebujemy wsparcia psychologicznego

Tymczasem jednym z najpoważniejszych problemów wymagających rozwiązania ciągle pozostaje mobbing w miejscu pracy – skarży się na niego 10% Polaków. Z kolei na niedotrzymywanie zobowiązań finansowych wynikających z umowy (tzn. wypłat pensji, premii, świadczeń, brak podwyżek, waloryzacji) narzeka nieco ponad 12% badanych. Już zdecydowanie lepiej wypadają odpowiedzi na pytania dotyczące atmosfery w pracy.

Mimo krytycznego stosunku do wielu innych kwestii, ponad 72% respondentów ocenia, że ona jest dobra, albo przynajmniej neutralna. Umiarkowanie korzystnie brzmią odpowiedzi na pytanie, o to, czy firma zachęca pracowników do udziału w aktywnościach fizycznych, rekreacyjnych lub kulturalnych w celu poprawy ich zdrowia i samopoczucia – odpowiedzi „tak, czasami” udzieliło 34,7% badanych.

I dochodzimy do najbardziej jednoznacznej opinii pracowników związanej z kwestią odpowiedzialnego zarządzania kapitałem ludzkim przez firmy. Na pytanie o to, czy badani widzą potrzebę, aby te „zapewniały pomoc psychologiczną w celu wspierania pracowników w trudnych sytuacjach takich, jak np.: wojna, pandemia, wypalenie zawodowe, trudne relacje i konflikty między pracownikami”, twierdząco odpowiedziało blisko 58% z nich. Okazuje się więc, że pomoc psychologiczna – miała na to wpływ pandemia i pogorszenie samopoczucia Polaków w trakcie jej trwania – zaczyna być traktowana przez pracowników jako niezwykle ważny benefit oferowany przez pracodawcę. Wsparcie, które przez długi czas wchodziło w zakres dodatkowych pakietów zdrowotnych, staje się powoli jednym z istotniejszych elementów polityki HR, w której dobro zatrudnionych traktowane jest priorytetowo.

Problemem w firmach są niejasne kryteria oceny umiejętności zawodowych pracowników (fot. mat. pras.)

Przedsiębiorcy widzą świat inaczej

A jak powyższe kwestie wyglądają z perspektywy przedsiębiorcy? Zaledwie niecałe 7% z tej grupy wskazało na to, że problemem koniecznym do rozwiązania jest kwestia wypalenia zawodowego i brak możliwości awansu.

Niemal dokładnie tyle samo wskazało, że problemem w firmach są niejasne kryteria oceny umiejętności zawodowych pracowników. Tylko niecałe 13% z tej grupy wskazało na to, że firmy nie inwestują w kompetencje pracowników poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń. Tylko w jednym przypadku wartości procentowe odpowiedzi przedsiębiorców zbliżały się do odpowiedzi pracowników.

Na to, że problemem wymagającym rozwiązania jest brak wydarzeń wzmacniających więzi między pracownikami wskazało blisko 20% przedstawicieli grupy przedsiębiorców. Jeśli chodzi o ocenę potrzeby wsparcia psychologicznego tutaj przedsiębiorcy także są zgodni z pracownikami – blisko 56% przedstawicieli tej grupy odpowiedziało na to pytanie twierdząco.

- Przeprowadzone badania ukazują niepokojącą prawidłowość – przepaść między opiniami pracowników, a opiniami przedsiębiorców na temat problemów, które w firmach wymagają rozwiązania jest olbrzymia. Przedsiębiorcy powinni zadać sobie pytanie – czy na pewno zrobiłem wszystko, by poznać opinie pracowników na temat mojej firmy? Czy wiem czego im brakuje, co jest im niezbędne do tego, by zostać u mnie na dłużej, zapewniając mi jako pracodawcy poczucie komfortu i możliwość spokojnego rozwoju? Takie podejście zwiększa szanse na zbudowanie silnego, solidnego zespołu poprzez unikanie uniknięcie nieustannych rotacji, które są dzisiaj zmorą wielu pracodawców. Empatia i dbałość o dobro pracowników opłaca się zresztą nam wszystkim – pracownicy stając się ważnym ogniwem łańcucha wartości zasługują na szacunek, bo przecież to oni w dużej mierze budują sukces biznesowy firm takich jak nasza – komentuje Robert Rękas, prezes Lewiatan Holding.

Zwiększanie satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy poprzez wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa, budowanie wzajemnych, głębszych relacji i zwiększanie zawodowych kompetencji – to wszystko musi stawać się obowiązującą normą w politykach HR. Takie są trendy globalne. Dla zarządów polskich firm bywa to jednak wyzwaniem, wymagającym zmiany menedżerskiego mindsetu. Osiągnięcie sukcesu na tym polu oznacza m.in. konieczność nieustannego dialogu między władzami firmy, a jej pracownikami.

Jak mówi Robert Rękas, w Lewiatan Holding realizowany jest on na kilka sposobów – pracownicy regularnie wypełniają ankiety dotyczące warunków pracy i poziomu zadowolenia z niej – wyniki z takich wewnętrznych badań stają się jednym z bardziej przydatnych źródeł informacji dla HR i zarządu. Natomiast regularnie organizowane szkolenia i kursy są przejawem dążenia firmy do tego, by jej konkurencyjność rynkową zwiększać m.in. poprzez wzmacnianie kompetencji pracowników i specjalistów. Działania te pozwalają uniknąć firmie wielu negatywnych zjawisk obecnych dzisiaj na rynku, takich jak chociażby niekontrolowana, duża rotacja pracowników.