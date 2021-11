Czy konsumenci wybierają butelki zwrotne?

W Polsce szklana butelka zwrotna trafia do recyklingu średnio po 9-krotnym użyciu. Tymczasem trwałość szkła pozwala na jej wykorzystanie nawet 20 razy. Przetworzenie surowca wiąże się ze zużyciem dużej ilości energii w procesie recyklingu oraz śladem węglowym, który możemy zredukować poprzez niewielką zmianę nawyków - podaje Kompania Piwowarska.



Gdyby dziś zastąpić wszystkie szklane butelki zwrotne bezzwrotnymi, trzeba by przerobić dodatkowo 1 mln ton szkła rocznie. To oznaczałoby, że połowa stłuczki musiałaby trafić na wysypiska, ponieważ huty szkła nie poradziłyby sobie z taką ilością surowca do recyklingu. Obecnie nie mamy powodów do dumy na tym polu – aż 10% odpadów na wysypiskach, to szkło.