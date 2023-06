Czy Mark Zuckerberg i Elon Musk naprawdę będą walczyć?

Musk nie szczędził słów krytyki w stronę Meta, matki Facebooka, twierdząc, że pracuje ona nad konkurencyjną platformą dla Twittera. Mocno ironizował na ten temat, a sytuacja wydawała się zbliżać do punktu kulminacyjnego, gdy Musk napisał, że jest gotów stawić czoła Zuckerbergowi. Odpowiedź nie trwała długo - założyciel Facebooka natychmiast zareagował na Instagramie, publikując zrzut ekranu tweeta Muska z jednym zdaniem: "Powiedz mi gdzie".

Elon Musk stanąłby przed ogromnym wyzwaniem, gdyby doszło do starcia z Markiem Zuckerbergiem. Ten gigant technologiczny nie tylko chwali się na Instagramie swoimi osiągnięciami technologicznymi i biznesowymi, ale również prezentuje swoją imponującą sprawność fizyczną oraz umiejętności w sztukach walki.

Mark Zuckerberg przyjął wyzwanie od Elona Muska

Portal The Verge potwierdził, że post Zuckerberga na Instagramie nie był żartem, co oznacza, że inicjatywa teraz należy do Muska. Iska Saric, rzeczniczka Meta, stwierdziła: "Historia mówi sama za siebie". Musk nie tracił czasu i zaproponował miejsce dla potencjalnej walki - Vegas Octagon, ogrodzony ring do walk MMA w Las Vegas, gdzie odbywają się zawody UFC (Amerykańskie Mistrzostwa Ultimate Fighting).

Pojedynek gigantów technologicznych

Pozostaje nam teraz śledzić, kiedy i czy dwaj potężni magnaci technologiczni rzeczywiście staną naprzeciw siebie. To starcie zapowiada się jako niezwykle emocjonujące i może przyciągnąć uwagę nie tylko fanów technologii, ale również szerokiej publiczności. Przekonamy się, czy ta rywalizacja zakończy się na słownych potyczkach czy też przeniesie się na arenę sportowych zmagań.