Czy można nosić hidżab lub krzyżyk w pracy? Jest opinia rzecznika TSUE

Tłumaczymy, czy można zakazywać noszenia symboli religijnych lub światopoglądowych w pracy

Wskazujemy, w jakich okolicznościach uzasadnione mogą być zarzuty dyskryminacji i dochodzenie odszkodowań przez pracowników, którym nakazano neutralność światopoglądową

Wyjaśniamy, jakie odrębne okoliczności należy brać pod uwagę w przypadku noszenia symboli przez pracowników jednostek publicznych

Eksponowanie przekonań lub wyznania w miejscu pracy to coraz częstsze zjawisko, w szczególności w dobie globalizującej się gospodarki i migracji zarobkowych. W tym kontekście coraz częściej dochodzi do sporów sądowych. Pracodawcy starają się zakazywać noszenia symboli religijnych, a zatrudnieni czują się z tego powodu dyskryminowani.

Tego typu sprawa po raz kolejny trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE, sygnatura C-148/22). Dotyczy urzędniczki, więc wyrok będzie mieć w szczególności znaczenie dla jednostek publicznych i jej pracowników we wszystkich krajach unijnych. Na razie swoją opinię przygotował rzecznik TSUE. Czy jego zdaniem w omawianej sprawie doszło do dyskryminacji? Jakie zasady mogą obowiązywać urzędników, a jakie zatrudnionych w prywatnych firmach?

— Zatrudniający na pewno powinni rozważyć wprowadzanie przepisów wewnątrzzakładowych, które regulują kwestię zachowania neutralności w pracy. Chroni to na przyszłość przed zarzutami dyskryminacji z uwagi na religię — wskazuje prof. Małgorzata Kurzynoga z Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny i partner w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj.

Czy można przyjść do pracy w chuście muzułmańskiej?

Sprawa, którą rozpatruje Trybunał, dotyczy prawniczki zatrudnionej w urzędzie gminy w Belgii. Kobieta pracowała w tej jednostce od kwietnia 2016 r., przy czym od października 2016 r. objęła funkcję kierownika biura (obsługuje zamówienia publiczne). Zasadniczo wykonuje swoje obowiązki bez kontaktu z obywatelami.

8 lutego 2021 r. zatrudniona oficjalnie poinformowała gminę, że od 22 lutego 2021 r. zamierza nosić islamską chustę w miejscu pracy. W rezultacie 18 lutego gmina wydała decyzję zakazującą jej noszenia w urzędzie "symboli wyrażających przekonania" do czasu wydania ogólnego rozporządzenia wewnętrznego, regulującego noszenie takich emblematów w administracji.

Ostatecznie 29 marca 2021 r. gmina zmieniła regulamin pracy, wprowadzając do niego zasady "neutralności i zachowania dyskrecji". Zgodnie z tymi ostatnimi urzędnicy muszą powstrzymywać się od nawracania innych na swoją wiarę. Wprowadzono też zakaz noszenia wszelkich widocznych symboli, które mogłyby wskazywać przynależność ideologiczną lub światopoglądową pracownika, albo jego przekonania polityczne lub religijne. Zasada ta miała zastosowanie zarówno do kontaktów urzędnika z obywatelami, jak i do jego relacji z przełożonymi i innymi pracownikami.

Szefowa biura uznała, że jest dyskryminowana ze względu na religię i płeć. Sprawa trafiła do belgijskiego sądu pracy, a ten powziął wątpliwości co do stosowania unijnej dyrektywy 2000/78/WE w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia. W toku wyjaśniania sprawy okazało się m.in., że w administracji gminnej funkcjonowała niepisana zasada zakazująca noszenia jakiegokolwiek "bardzo widocznego, wręcz rzucającego się w oczy" symbolu, takiego jak islamska chusta. Z kilku fotografii przedstawionych przez skarżącą kobietę wynika jednak, że noszenie dyskretnych emblematów było tolerowane, co może sugerować, że doszło do dyskryminacji bezpośredniej (czyli konkretnej grupy osób, w tym przypadku muzułmanek).

Belgijski sąd skierował więc pytania prejudycjalne do TSUE. Chodzi m.in. o ustalenie, czy unijna dyrektywa upoważnia administrację publiczną państw członkowskich do zorganizowania całkowicie neutralnego środowiska pracy w urzędach, w tym do zakazania noszenia symboli religijnych i światopoglądowych, niezależnie od tego, czy zatrudnieni mają bezpośredni kontakt z obywatelami.

