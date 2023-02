Czy owady zostaną “białkiem nowego tysiąclecia”?

W kontekście szybkiego przyrostu liczby ludności - do 9 mld w 2050 r. - ludzkość stoi przed dramatycznymi wyborami. Luka żywnościowa wyniesie wtedy 70% w stosunku do obecnej produkcji. Kurczą się areały potrzebne na uprawy, wysychają źródła wody, spożywamy coraz więcej chemicznego pożywienia.

Wykładniczo rosnące zapotrzebowanie na białko oraz niemal całkowicie wyczerpane zasoby naszej planety sprawiają, że potrzebne są komplementarne technologie produkcji, w tym z produktów roślinnych, mięsa hodowanego w laboratoriach czy farm owadów. Te ostatnie są źródłem białka zwierzęcego.

Owady alternatywnym źródłem białka

Naszą ideą nie jest przekonywanie konsumentów do spożywania nieprzetworzonych owadów, ale produkcja ich komponentów do wykorzystania na rynku odżywek, nutraceutyków, wysoko przetworzonych produktów spożywczych. Czyste białko, tłuszcz i chitozan są nie tylko zdrowym, smacznym i w pełni organicznym produktem, ale przede wszystkim mogą przyczynić się do zastąpienia destrukcyjnych dla planety, stosowanych dotychczas metod produkcji białka zwierzęcego czy oleju palmowego – mówi Konrad Włodarczyk, Founder&CEO Protein Resources.

Proteine Resources łączy wiedzę z unikalnych dziedzin entomologii, zootechniki i biotechnologii.

Proteine Resources wykorzystuje 25-letnie doświadczenie w chowie i hodowli owadów, fot. mat. pras.

- Przez ostatnie lata nasz zespół ciężko pracował, aby stworzyć najbardziej wydajny system chowu, hodowli i przetwórstwa na skalę przemysłową gatunku o największym potencjale w branży - A. diaperinus. Stworzyliśmy projekt autonomicznych, w pełni skalowalnych fabryk przetwarzających niskoenergetyczną biomasę w najwyższej jakości białko, tłuszcz i nawóz owadzi - frass, gotowych do wdrożenia w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki unikalnej technologii, oprócz powszechnie znanych benefitów, nadaliśmy produktom z owadów również dodatkowy walor w postaci właściwości dietetycznych i leczniczych. Mięso z owadów produkowanych w naszej autorskiej technologii jest najwartościowszym ze wszystkich znanych białek pochodzenia zwierzęcego, a dzięki obniżeniu kosztów produkcji o połowę, wkrótce będzie również najtańszym. Wszystko to w niskoemisyjnym procesie. To nowa era w rozwoju żywienia ludzkości - “lecznicze mięso”. Naszą ideą jest produkcja owadów w systemie rozproszonym, czyli nie w pojedynczych mega fabrykach, ale w wielu najbardziej zaawansowanych technologicznie, autonomicznych modułach farmowych, dostosowanych wielkością do zapotrzebowania, zlokalizowanych dokładnie w miejscu waloryzacji produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego, co ograniczy koszty ekonomiczne i ekologiczne transportu – dodaje Konrad Włodarczyk.

Proteine Resources posiada zaawansowaną technologię obserwacji niewidocznych gołym okiem owadów i ich procesów życiowych. Dane przekazywane na bieżąco do centralnego systemu zarządzania umożliwiają implementację algorytmów sztucznej inteligencji w procesie produkcji na skalę przemysłową - mówi Andrzej Targosz, Partner Bitspiration Booster.

Owady to nie tylko pożywienie

Fabryka owadów może mieć wiele zastosowań. Dzięki innowacyjnym metodom produkcji można wytwarzać w niej np. mączkę owadzią, która pod względem jakościowym i kosztowym będzie konkurencyjna w stosunku do mączki rybnej czy soi. Mączka owadzia jest lepiej przyswajalna i bogatsza w składniki odżywcze. Zastąpienie nią mączki rybnej w paszach daje lepsze przyrosty masy, a dzięki zawartości peptydów antychorobotwórczych minimalizuje zachorowalność. Poprawia dobrostan zwierząt i umożliwia eliminację antybiotyków w przemysłowej hodowli.

Z kolei odchody owadów, pozyskane w innowacyjnym sposobie produkcji, stanowią znakomity, w 100% naturalny nawóz nazywany frassem, będący pod względem ilości i jakości składników odżywczych alternatywą dla obornika. Bezzapachowy granulat lub roztwór wodny poprawia strukturę gleby, zwiększa plenność i można stosować go na każdym etapie wegetacji. Dzięki wysokiej zawartości chityny jest naturalnym “pestycydem”, indukującym odpowiedź autoimmunologiczną roślin i odstraszającym szkodniki. Przyjazny dla owadów zapylających, znajdzie szerokie zastosowanie w uprawach ekologicznych, w których wykluczone jest użycie chemicznych środków ochrony roślin.

Możliwości wykorzystania owadów w przemyśle zdają się niemal nieograniczone. Dotychczas pozyskano z nich ponad 400 rodzajów substancji antybakteryjnych, zwalczających m.in. Helicobacter pylori, chityna stosowana jest jako bioplastik w drukarkach 3D i do oczyszczania wody, a melanina jako bio półprzewodnik.