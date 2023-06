Czy Polacy są lojalni na zakupach? Odpowiedź może zaszokować

Decyzje zakupowe podejmujemy w wielu momentach: podczas zetknięcia się z reklamą, w trakcie tworzenia listy zakupów czy wreszcie stojąc bezpośrednio przed półką w sklepie. „Analiza przywiązania Polaków do marek na podstawie Brand Loyalty Index 2023” miała na celu sprawdzenie, podczas zakupu jakich produktów oraz jak często już na etapie tworzenia listy zakupów Polacy decydują, którą markę wybiorą.

Podstawę aportu przywiązania Polaków do marek stanowiły listy zakupów w aplikacji Listonic wygenerowane w okresie dwóch lat — od maja 2021 do maja 2023. Analizie poddaliśmy 35 różnych kategorii produktowych, spośród których wyłoniliśmy 10 charakteryzujących się szczególnie wysokim wskaźnikiem lojalności wobec marek, nazywanym Brand Loyalty Index (BLI).

Polacy najbardziej przywiązani do marek produkujących leki

Analiza wykazała, że Polacy są najbardziej przywiązani do marek, kupując: leki, produkty dla dzieci, napoje, słodycze, słone przekąski, akcesoria kuchenne, dania gotowe, sosy i dipy, alkohole, produkty śniadaniowe. Wśród najczęściej wybieranych marek w tych kategoriach znalazły się m.in.: Apap, Coca-Cola, Orbit, Żywiec, Winiary, Dafi, Nestle, 7Days oraz Lay’s.

Najwyższy wynik (29,65%) dla kategorii produktowej leków wskazuje, że niemal co trzeci produkt tej kategorii został dodany na listę zakupów wraz z konkretną marką. To wyraźny lider rankingu — znajdujące się na drugim miejscu napoje miały niższy wynik o niemal 10 p.p. Wysoko (na trzecim miejscu) w rankingu znalazły się także słodycze, które zaliczane są przede wszystkim do kategorii zakupów impulsowych. Nasza analiza wykazała jednak, że w przypadku planowanych zakupów przywiązanie do smaku, który oferują konkretne marki, jest wysokie. Co ciekawe, zdecydowanie niżej (na dziewiątym miejscu) znalazły się za to słone przekąski, które również charakteryzują się wysokim poziomem sprzedaży impulsowej. W czołówce rankingu (na czwartym miejscu) znalazły się także alkohole, w tym piwa bezalkoholowe. To kategoria, w której szczególnie istotnym czynnikiem wpływającym na lojalność konsumentów jest jakość produktu oraz innowacyjność oferty. Marki, które najczęściej pojawiały się na listach zakupów w kategorii alkoholi to: Żywiec, Desperados i Žatecký.

Zachęcamy do pobrania pełnej analizy, w której nie tylko wyłoniliśmy po trzy najpopularniejsze marki dla każdej grupy produktów, ale także wskazaliśmy możliwe powody lojalności (lub jej braku), biorąc pod uwagę specyfikę danej kategorii.