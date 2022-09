Czy Polacy szukają oszczędności rezygnując z subskrypcji?

Blue Media analizuje korzystanie z usług subskrypcyjnych od 2017 r. Do tej pory usługi internetowe zyskiwały na popularności wśród Polaków. Po raz pierwszy jednak widoczny jest spadek. Aktualnie 45 proc. badanych nie korzysta z żadnej internetowej usługi abonamentowej. To spadek o 4 p. proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Na przestrzeni roku spadło zainteresowanie grami online, dostępem do prasy, korzystaniem z oryginalnego oprogramowania biurowego czy rozszerzonych wersji aplikacji sportowych. Niesłabnącą popularnością cieszą się natomiast serwisy oferujące dostęp do filmów i seriali - tu nieznacznie wzrosła liczba subskrybentów. Podobne zmiany odnotowały serwisy z muzyką oraz platformy e-learningowe. Te ostatnie podwoiły swój udział z 3 do 6 proc.

blue_media_komunikat_4_a_md.jpg

Spadek nie dotyczy tylko subskrypcji online. O 8 p. proc., w stosunku do zeszłego roku, wzrosła też liczba Polaków, którzy deklarują, że nie korzystają z żadnej nieinternetowej usługi abonamentowej.

blue_media_komunikat_4_b_md.jpg

Wśród badanych usług największą popularnością cieszy się opieka medyczna (11 proc. badanych). Na drugim miejscu ex aequo są takie usługi, jak: catering dostarczany do domu, prasa tradycyjna oraz wstęp do klubu fitness - wszystkie z udziałem po 6 proc.

Płatność za subskrypcje

Z roku na rok systematycznie spada liczba osób dokonujących opłat subskrypcyjnych za pomocą przelewów wykonywanych samodzielnie - choć nadal to najpopularniejsza metoda - płaci nią co trzeci badany (35 proc.). Odwrotny trend uwidacznia się w wykorzystaniu w tym celu karty kredytowej, BLIKa oraz Google Pay.