Czy Polacy wiedzą skąd się bierze jedzenie? Uprawy malin widział tylko co drugi Polak

- Jako konsumenci chcemy wiedzieć skąd się bierze nasze jedzenie. W sklepie wszystko jest zapakowane, albo w plastik, albo wsadzone do lodówki. Nie wiemy co to w praktyce znaczy, skąd to się wzięło, jak było uprawiane czy hodowane, nie wiemy nawet z jakiego jest kraju? - mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar Public.

Wiedza Polaków na temat uprawy warzyw i owoców

Jeśli chodzi o warzywa, to Polacy najczęściej widzieli w naturze, jak rosną pomidory (68%). W następnej kolejności wymieniane są: ziemniaki (66%), ogórki (65%) oraz marchew (65%). Najmniejszy odsetek ankietowanych wskazał na szparagi (18%) oraz bakłażany (13%).

Spośród wszystkich owoców Polacy najczęściej widzieli, jak uprawiane są jabłka i truskawki (63 i 61%). Połowa badanych (51%) widziała uprawy malin oraz gruszek i wie jak rosną te owoce. W zestawieniu najpopularniejszych jest cała sztafeta owoców jagodowych.

Jagodowa ekstraklasa

Jeśli chodzi o owoce jagodowe. Po truskawkach i malinach, pierwszą trójkę najpopularniejszych gatunków owoców jagodowych zamyka czerwona porzeczka, której uprawę widziało 43%, czyli 13,9 mln Polaków.

Klasyka gatunku

Za klasykę uważać możemy gatunki uprawiane w Polsce o wielu pokoleń. Krzewy agrestu i czarnej porzeczki zna odpowiednio 42% i 41% Polaków, tj. 13,6 mln i ponad 13,2 mln osób. Wśród klasyki znanej przez ponad 10 mln osób są jeszcze jeżyny (33%, 10,7 mln).

Najbardziej intrygujące superowoce

Wielkim hitem ostatnich lat jest borówka wysoka. Nie dziwi nas już, że jej krzewy mają wysokość dorosłego człowieka. Plantacje borówki widział już co trzeci Polak (30%, 9,7 mln osób).

Status aronii potwierdza co czwarty Polak. Znajomość jej uprawy deklaruje bowiem 23%, tj. 7,4 mln osób. Dalej jest już jagoda kamczacka (10%).

Od kilku lat najwięcej osób przyciągają plantacje jagody kamczackiej. Już 3,2 mln Polaków widziało jak się ją uprawia.

Na kolejnych miejscach rokitnik (8%) oraz minikiwi (6%).

Opracowanie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw w ramach realizacji przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw kampanii „Czas na polskie superowoce! Edycja IV". Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.