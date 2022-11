Czy wygląd jedzenia jest ważny dla kupujących?

Jedzenie jest przyjemnością, „regulatorem” nastroju i zaspokojeniem potrzeb psychospołecznych, a blisko co czwarty z nas poszukuje przyjemności w wyglądzie jedzenia. Między innymi takie odpowiedzi wskazali Polacy w badaniu konsumenckim „Komunikacja wizualna w branży spożywczej i HoReCa a decyzje zakupowe Polaków“ zrealizowanym przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie agencji kreatywnej Od kuchni.

Czy Polacy jedzą oczami?

Z raportu wynika, że biorąc pod uwagę kwestie pozacenowe, wygląd jedzenia i opakowanie produktu spożywczego plasują się zazwyczaj w czołówce czynników decydujących o wyborze konsumenta. W przypadku kryteriów wyboru dań w restauracji – czy to w opcji jedzenia na miejscu, czy z dowozem – wygląd dania, również na zdjęciach, jest istotny dla większości respondentów. Ponad 3/4 badanych deklaruje, że zwraca uwagę na wygląd opakowań jedzenia, a wielu atrakcyjne wizualnie opakowanie zachęca do zakupu.

Opakowanie ma znaczenie

Prawie połowa respondentów (49%) wskazała, że od czasu do czasu kupują produkty spożywcze tylko dlatego, że spodobały im się wizualnie, zaś aż 17% robi to często. Nie mamy więc złudzeń, że estetyka i dbałość o wygląd produktów marek spożywczych jest dziś kluczowa dla producentów i sprzedawców. Z naszej perspektywy powszechne zrozumienie idei food designu, który koncentruje się na estetyce i spójności w projektowaniu jedzenia, jest więc niezwykle istotne – komentuje Magda Malutko, CEO agencji Od kuchni i pomysłodawczyni projektu Food and Design.

W przypadku znacznej większości produktów spożywczych atrakcyjny wygląd opakowania zwiększa intencję zakupową, a dla blisko połowy respondentów apetyczne zdjęcie sprawia, że opakowanie jest atrakcyjne. Podobny odsetek deklaruje, że wygląd jest również oznaką produktu premium.

Rola jedzenia w życiu Polaków

Z badania wynikło, że to kobiety częściej poszukują pocieszenia w jedzeniu niż mężczyźni (22,1% do 15,6%) i to je bardziej zachęca do zakupu atrakcyjne wizualne opakowanie.

-Warto przyjrzeć się również najmłodszej grupie respondentów, czyli osobom między 18 a 24 rokiem życia. Częściej niż jedna na pięć osób jedzeniem zabija nudę. Nie dziwi także fakt, że nowych doświadczeń kulinarnych chętniej poszukują osoby z wyższym wykształceniem oraz o najwyższych dochodach. Ta grupa społeczna, szczególnie w dobie galopującej inflacji i trudnej sytuacji gospodarczej, może sobie z większą swobodą pozwolić na tego typu wydatki - mówi Kaja Pomiankiewicz, członkini zespołu Food and Design.

Produkty bio, eko i vegan w centrum zainteresowania

Co trzeci badany stara się być na bieżąco z trendami w żywieniu. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, częściej są to kobiety niż mężczyźni. Aż 55% konsumentów zwraca też uwagę na oznaczenia bio/eko/vegan. Tutaj też prym wiodą kobiety.

Owady na talerzu? Jeszcze nie teraz

Jednym z trendów, który obecnie rozwija się na rynku spożywczym jest białko owadzie. Larwy i robaki, jako alternatywne źródła białka w diecie, nie cieszą się powszechną akceptacją, choć nieco bardziej skłonni do korzystania z tej formy żywności są mężczyźni. Blisko 2/3 badanych definitywnie odrzuca taką możliwość. Co ciekawe, młode osoby, w przedziale 18–24 l. (37,4%) oraz 25–34 l. (37,5%), są zdecydowanie najbardziej otwarte na takie rozwiązanie w przyszłości.