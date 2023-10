Dane o sprzedaży detalicznej powyżej oczekiwań. Ma być lepiej

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła we wrześniu o 2,2% w ujęciu miesiąc do miesiąca, a tym samym zwiększyła się czwarty miesiąc z rzędu – podaje Credit Agricole. Z kolei dynamika sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych zwiększyła się we wrześniu do -0,3% rok do roku (najwyżej od stycznia 2023 r.), wobec -2,7% w sierpniu.

Efekty bazy i niskie ceny paliw wsparciem dla sprzedaży

Do zwiększenia realnej dynamiki sprzedaży detalicznej pomiędzy sierpniem a wrześniem w największym stopniu przyczyniło się wyższe tempo wzrostu sprzedaży paliw, podbijając ją o ok. 2 pkt. proc. Taka tendencja po części wynikała z efektów niskiej bazy sprzed roku – we wrześniu 2022 r. odnotowano bowiem spadek realnej sprzedaży paliw o 10,0% m/m w związku z zakończeniem wakacyjnej promocji cenowej na stacjach Orlen. Wsparciem dla sprzedaży paliw we wrześniu 2023 r. było natomiast korzystne kształtowanie się cen paliw w ostatnich tygodniach. Zgodnie z danymi GUS, ceny paliw obniżyły się o 3,1% pomiędzy sierpniem i wrześniem br.

„Niemniej jednak nawet po wyłączeniu powyższych efektów, szacowne przez nas tempo sprzedaży bazowej (sprzedaż ogółem z wyłączeniem paliw) kształtowało się w trendzie wzrostowym w ostatnich miesiącach. Odnotowany we wrześniu wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym miał szeroki zakres” – czytamy w analizie Credit Agricole.

Czynnikiem dynamizującym obroty w handlu detalicznym są utrzymujący się wzrost dynamiki realnego funduszu płac oraz poprawiające się nastroje konsumenckie (w październiku br. Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej ukształtował się na najwyższym poziomie od września 2021 r.).

W III kw. konsumpcja wzrośnie w ujęciu rocznym

Dane stanowią wsparcie dla scenariusza banku, zgodnie z którym ustępujące stopniowo efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy związanej z napływem uchodźców z Ukrainy, a także oczekiwany dalszy wzrost realnej dynamiki funduszu płac będą oddziaływać w kierunku kontynuacji wzrostu rocznej dynamiki sprzedaży w cenach stałych w kolejnych miesiącach.

„W rezultacie uważamy, że w październiku tempo realnej sprzedaży detalicznej ukształtuje się powyżej zera po raz pierwszy od stycznia 2023 r. Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w III kw. nastąpi silny wzrost dynamiki konsumpcji do 0,2% r/r z -2,7% w II kw.” – podsumowuje Credit Agricole.