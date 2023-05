Dariusz Miłek wraca do prezesowania Grupie CCC

– Kiedy w 2019 roku zaczynaliśmy zmianę modelu biznesowego, objąłem fotel Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy CCC, aby móc w pełni poświęcić swoją uwagę strategicznym obszarom mającym największy wpływ na wzrost wartości firmy – takim jak produkt czy rozwój linii biznesowych. W tym czasie stery Grupy przejął Marcin Czyczerski – jeden z najlepszych specjalistów w obszarze transformacji biznesu. I to był bardzo dobry krok. Razem, koncentrując się na obszarach zgodnych

z naszymi najmocniejszymi kompetencjami, poprowadziliśmy zespół w kierunku omnichannelowości zwiększając przy tym jej ofertę o dwie nowe linie biznesowe. Co więcej, zrobiliśmy to w bardzo trudnym czasie dla rynku handlu – powiedział Dariusz Miłek, prezes zarządu Grupy CCC. – Dziś jesteśmy nowoczesną, digitalową, odpowiadającą na potrzeby Klientów organizacją, która konsekwentnie rozwija się zgodnie ze strategią biznesową. To też zupełnie inne miejsce niż 4 lata temu – stąd propozycja objęcia nowych stanowisk. Chcemy bowiem w każdym momencie robić to, na czym najlepiej się znamy, a przez to efektywnie wspierać organizację. Ja wracam do bezpośredniego, operacyjnego zarządzania silnym, nowoczesnym CCC i HalfPrice. Wraz z zespołem będziemy dalej konsekwentnie skupiali się na rozwoju produktu i ekspansji szyldów. Marcin natomiast poprowadzi eobuwie.pl i Modivo – biznes z ogromnym potencjałem na przyszłość, w czasie pełnym wyzwań dla branży multibrand e-commerce. Jestem pewien, że pod jego kierownictwem Grupa Modivo wróci do swoich najlepszych rentowności i umocni pozycję lidera sprzedaży online w CEE.

Objęcie funkcji prezesów zarządów przez Dariusza Miłka i Marcina Czyczerskiego towarzyszy zmianom na poziomie Rad Nadzorczych. W czerwcu br. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym powołani zostaną nowi członkowie Rady Nadzorczej Grupy CCC, a także wybrany zostanie jej nowy Przewodniczący. W związku z objęciem roli Prezesa Zarządu Grupy Modivo, Marcin Czyczerski ustąpił natomiast z Rady Nadzorczej Grupy Modivo, której Przewodniczącym pozostaje Dariusz Miłek.

– Od 2017 roku potroiliśmy nasze przychody, a udział sprzedaży online wzrósł z niecałych 10%, do poziomu ponad 50%. Dzięki nowym inwestycjom w off-price i marketplace, rynek adresowalny Grupy jest obecnie kilkukrotnie większy. Grupa sukcesywnie odbudowuje rentowność po licznych zawirowaniach otoczenia biznesowego, które towarzyszyły jej transformacji. Jestem przekonany, że przy znormalizowanych warunkach na rynku handlu, już w najbliższych kwartałach pokaże ona w pełni swoją siłę – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy Modivo. – Przed nami bowiem ważne zadania – podniesienie efektywności kapitałowej, powrót do najlepszych rentowności, dokończenie transformacji technologicznej i IPO, na które wszyscy czekają. Wiem jak ogromna siła drzemie w tym biznesie.

Damian Zapłata, pełniący dotychczas rolę Prezesa Zarządu Grupy Modivo, pozostaje jej akcjonariuszem i z tego poziomu będzie dalej wspierał organizację w jej dalszym rozwoju, szczególnie w zakresie funkcjonalności marketplace.

– Dzięki inwestycji w technologie i nową platformę, marketplace oraz sieć logistyczną, spółka jest dobrze przygotowana do dalszego rozwoju – mówi Damian Zaplata. – Marcin to świetny lider, bardzo dobrze znający organizację. Jestem przekonany, że z sukcesem będzie kontynuował transformację Grupy Modivo, konsekwentnie poszerzając jej udziały w rynku, a także wzmacniając synergie w ramach Grupy oraz rozwój jej omnichannelowości.