Dealavo: Na rynku gadżetów komunijnych brak ruchów cenowych. Winna niepewność

Standardowo maj wiązał się w handlu z sezonem komunijnym. Był to trzeci największy po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy okres wzmożonych zakupów. Na prezenty i przyjęcia wydawano ok. 4 mld zł. Standardowy prezent dla dziecka jeszcze w 2019 roku kosztował gości ponad 600 zł. W 2021 nie wiadomo czy komunie się odbędą, a jeżeli nawet to na pewno nie będą tak huczne. Rynek zareagował na tę niepewność brakiem ruchów cenowych w kategoriach najpopularniejszych prezentów prezentowych - elektroniki.

Z danych firmy Dealavo wynika, że producenci stracili zainteresowanie ruchami cenowymi w tych kategoriach, które standardowo wybierane są jako produkty komunijne. - Normalnie gadżety elektroniczne drożeją przed komuniami. W tym roku nie zaobserwowaliśmy takich ruchów cenowych - mówi Amadeusz Bathelt, Marketing Project Manager Dealavo, która porównała ceny w największych sklepach RTV w Polsce.

A oto średnie ceny w najpopularniejszych kategoriach w przedziale cenowym do 200zł:

JBL TUNE 500BT (czarny) 154,20 PLN

Marvo CM305 klawiatura i mysz gamingowa 188,99 PLN

JBL GO 2 (deep sea blue) głośnik 99 PLN

Hama Kindle Paperwhite 4 (czarny) 58,99 PLN

House of Marley Positive Vibration 2 Wireless (czarny) 168,99 PLN (nocna promocja, normalnie 199)

Genesis Argon 400 (H59) 84,99 PLN

Huawei CP12S 12000 mAh 40W SuperCharge Power Bank (niebieski) 189,99 PLN

Samsung Galaxy Tab A7 Book Cover EF-BT500PJ (srebrny) 189,99 PLN

Samsung Galaxy S20 FE Clear View Cover EF-ZG780CN (navy) 179,99 PLN

Forever Kids Watch SEE ME KW-300 (niebieski) 189,99 PLN

W przedziale do 500zł:

Kamera sportowa SJCAM SJ5000X Elite Czarny 492,00PLN

JBL Flip 5 (czarny) głośnik 399 PLN

Xiaomi Mi Watch Lite (czarny) 249.99 PLN

Humanas HS-HM01 z oświetleniem LED lustro 349 PLN

Amazon Kindle 10 8GB (bez reklam) (czarny) 499 PLN

Samsung Galaxy Buds+ SM-R175NZK (czarny) 499 PLN

JBL Club 700BT (czarny) 499 PLN

DJI Ryze Tello (biały) 459 PLN

Smartfon XIAOMI Redmi 9A 2/32GB Niebieski 399 PLN

Smartfon MOTOROLA Moto G8 4/64GB Biały 499 PLN

W przedziale cenowym do 1000 zł:

Fujifilm INSTAX mini LiPlay (biały) 599 PLN

DJI Ryze Tello Iron Man Edition Dron 629 PLN

Diablo Chairs X-One 2.0 Kids Size 599 PLN

Manta Smart Balance Board VIPER MSB9022 6,5" 679 PLN

Apple AirPods Pro 999 PLN

Samsung Galaxy Tab A7 2020 32GB Wi-Fi SM-T500 (szary) 999 PLN

POCOPHONE X3 NFC 6/128GB (niebieski) 949 PLN

Samsung Galaxy M31s (czarny) 999 PLN

White Shark TERMINATOR fotel gamingowy 699 PLN

Huawei MediaPad T5 10 LTE 4/64GB (czarny) 979 PLN