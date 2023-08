Disney chce rozprawić się z udostępnianiem kont i podnieść ceny

Zwolnienia w Disney

Program oszczędnościowy, wprowadzony w odpowiedzi na kłopoty finansowe, przyniósł za sobą likwidację około 7 000 miejsc pracy. To bolesne posunięcie miało na celu ograniczenie kosztów w obliczu trudności ekonomicznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że pomimo tych działań, grupa Disneya zanotowała stratę wynoszącą aż 460 milionów dolarów. Porównując to z wynikiem z roku poprzedniego, kiedy to notowano zysk rzędu 1,4 miliarda dolarów, widać wyraźnie, że sytuacja znacząco się pogorszyła.

Disney+ nie przynosi oczekiwanych zysków

Niewielki wzrost przychodów o 4 procent w trzecim kwartale może być uznany za lekki pozytyw, ale nie jest to w stanie zrekompensować strat finansowych. Co więcej, branża transmisji strumieniowej, którą Disney próbuje podbić poprzez swoją platformę Disney+, również nie przynosi oczekiwanych efektów.

Chociaż straty Disney+ w ostatnim kwartale były o połowę niższe w porównaniu z rokiem poprzednim - z 1,1 miliarda dolarów na 512 milionów dolarów, nie można mówić o pełnym sukcesie. Wprowadzenie na rynek 800 000 nowych subskrypcji w ciągu ostatnich trzech miesięcy brzmi obiecująco, jednakże analitycy oczekiwali wyników jeszcze bardziej imponujących.

Hity kinowe okazały się nierentowne

Nowe produkcje, takie jak „Mała Syrenka”, „Indiana Jones i Koło Przeznaczenia” czy „Elemental”, okazały się finansowymi rozczarowaniami. Choć wizualnie imponujące, nie przyniosły oczekiwanych zysków. Oferta Disney+ miała na koniec trzeciego kwartału 146,1 miliona płacących użytkowników na całym świecie. Niestety, liczba subskrybentów usługi Disney+ Hotstar w Indiach spadła o niemal jedną czwartą, co przekłada się na utratę 12,5 miliona abonentów.

Kluczowym elementem wpływającym na spadek liczby subskrybentów w Indiach była zacięta konkurencja w dziedzinie transmisji na żywo meczów krykieta oraz komplikacje związane z uzyskiwaniem odpowiednich licencji.

Przed Disneyem stoi więc szereg wyzwań, zarówno w kontekście tradycyjnych dziedzin działalności, jak i w obszarze transmisji strumieniowej. Konieczność restrukturyzacji, inwestycje w atrakcyjne treści oraz konkurowanie na trudnym rynku transmisji na żywo to kluczowe obszary, w których firma musi się skupić, aby odwrócić tendencję spadkową i odzyskać swoją dominującą pozycję w świecie rozrywki.