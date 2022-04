Dla kierowców i kasjerów dostępnych jest niemal 40 tys. wakatów

Jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, pandemiczny kryzys przeszedł do historii, a rynek pracy od roku stale przybiera na sile.

Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych osiąga same dodatnie wyniki. W marcu 2022 roku pracodawcy opublikowali 359,9 tys. nowych ofert pracy. To wynik wyższy o 30 proc. w porównaniu do marca ubiegłego roku.



W kwietniu 2020 roku, czyli tuż po wybuchu pandemii, liczba nowych ofert pracy była o ponad 50 proc. niższa niż w kwietniu 2019 roku. W okresie od czerwca 2020 do lutego 2021 roku liczba ofert pracy utrzymywała się na poziomie około 20 proc. niższym niż w roku poprzednim. Natomiast od marca 2021 roku liczba nowych ofert pracy stale notuje wyraźnie dodatnie dynamiki, które – nawet przy uwzględnieniu statystycznego efektu niskiej bazy – potwierdzają, że rynek pracy szybko otrząsnął się z lockdownu i kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Gdzie najwięcej ogłoszeń o pracę?

Wśród 10 badanych aglomeracji od początku pandemii najgorzej sytuacja wyglądała w Poznaniu – to tam publikowanych było najmniej ogłoszeń o pracę, a także notowane były największe spadki w ujęciu rocznym. Sytuacja jednorazowo zmieniła się w czerwcu 2021 roku, kiedy Poznań opuścił ostatnie miejsce i pod względem liczby ofert wyprzedził Katowice. Jednak w następnym miesiącu stolica Wielkopolski powróciła na ostatnią pozycję, a kolejne miesiące nie przyniosły w tej kwestii zmiany. Nie inaczej było w marcu 2022 roku – w Poznaniu pojawiło się zaledwie 2,7 tys. nowych ogłoszeń o pracę (o 0,5 tys. więcej niż w analogicznym okresie rok temu), a w Katowicach – tylko 3,7 tys. ogłoszeń (o 1,2 tys. więcej niż w marcu 2021 roku).

Wśród badanych miast od początku pandemii najlepiej pod względem liczby

aktywnych ofert pracy radzi sobie Warszawa. W marcu 2022 roku, w stolicy

opublikowano aż 44,8 tys. ofert pracy (41 proc. więcej niż rok temu). Za stolicą Polski zawsze znajduje się Kraków (21,3 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych, co stanowi wzrost o 40 proc. rok do roku) oraz Wrocław (13,8 tys. ogłoszeń,

wzrost rok do roku o 49 proc.).

Kogo szukają firmy?

W marcu 2022 roku największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku zanotowano wśród zawodów z branży IT (o 100 proc. więcej niż w marcu 2021 roku) oraz wśród zawodów związanych z HR i rekrutacją (o 57 proc.).

Najniższa dynamika widoczna jest w zawodach związanych z pracą fizyczną (15 proc.). W przypadku zawodów związanych ze zdrowiem zanotowaliśmy nawet spadek (o 13 proc.), jednak jest to efekt wysokiej bazy sprzed roku,

kiedy to popyt na pracowników ochrony zdrowia był bardzo silny.

Jest praca dla obywateli Ukrainy

Osoby uciekające przed wojną nie powinny mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Według badania przeprowadzonego przez firmę Element dla Grant Thornton, Polski rynek pracy jest obecnie bardzo chłonny. W samym marcu 2022 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych aktywnych było 681,5 tys. ogłoszeń o pracę (brane pod uwagę były nie tylko 295 tys. ogłoszeń opublikowanych w samym marcu 2022 roku, ale też ogłoszenia, które zostały opublikowane w poprzednich miesiącach i w marcu nadal były aktywne). To o 15,6 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Wzrost ten wynika zapewne z czynników sezonowych – pracodawcy rozpoczęli rekrutacje do prac wiosennych i letnich, np. w budownictwie, przetwórstwie spożywczym, gastronomii czy zakwaterowaniu.

Obywatele Ukrainy, którzy chcą podjąć w Polsce proste prace, niewymagające wysokich kwalifikacji zawodowych czy znajomości języka polskiego, z pewnością nie będą mieli z tym problemu. Oferty na tego typu stanowiska stanowią zdecydowanie największą część aktywnych ogłoszeń

o pracę. Dla samych kierowców i kasjerów od ręki dostępnych jest obecnie w Polsce łącznie niemal 40 tys. wakatów. Po kilka tysięcy ofert czeka na magazynierów pracowników produkcji, kelnerów i barmanów, pracowników

budowy czy ochrony.



Według danych Straży Granicznej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji, od wybuchu wojny do 5 kwietnia do Polski z Ukrainy wjechało 2,52 mln osób. Spośród nich PESEL (uprawniający do legalnej pracy w Polsce) uzyskało 352,7 tys. osób w wieku produkcyjnym (18-65). Teoretycznie, nawet jeśli więc wszystkie te osoby podjęłyby pracę – co jest często trudne, ponieważ wiele z tych osób to matki, mające pod opieką małe dzieci – zapełniłyby jedynie połowę wakatów na polskim rynku pracy.