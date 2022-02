Dla kogo chcieliby pracować sprzedawcy?

Ocena reputacji pracodawcy oparta jest o dwa pytania: „W których firmach był(a)byś dumny/a, że pracujesz w tym miejscu? A w których firmach wstydził(a)byś się pracować?”.

Pierwsze miejsce w rankingu YouGov Reputation 2022 w Polsce zajmuje Rossmann – wskaźnik reputacji dla tej marki wynosi ponad 31,3. Jest to jednak wynik o 3,6 p.p. niższy niż w 2020 roku. Sieci drogerii niewiele ustępuje Allegro z wynikiem 29,4 (wzrost o 1,3 p.p. wobec 2020 r.), zaś na trzecim miejscu znalazł się Empik (wzrost o 0,8 p.p.). Kolejne marki w zestawieniu Top 10 to Apart, Sephora, Lidl, Douglas, IKEA, Zara oraz W. Kruk.

W ciągu ostatniego roku w Polsce największą poprawę ocen indeksu zanotowały sieci Biedronka (wzrost o 3,7 p.p.), Media Expert (+2,6 p.p.) oraz Pepco (+2,4 p.p.). Na dalszych miejscach znalazły się Answear, Dino, Leroy Merlin, Żabka, OBI, Kik, Stokrotka oraz PSB Mrówka.