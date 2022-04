Dlaczego inflacja jest tak wysoka? Wzrost cen żywności tylko jedną z przyczyn

Autorzy tygodnika PIE zauważają, że wzrost cen energii ma charakter ogólnoeuropejski. Eurostat wskazuje, że w lutym rachunki za energię w Unii Europejskiej były średnio o 28,7 proc. wyższe niż rok temu. W strefie euro było to 32 proc. Na tym tle wzrost cen w Polsce jest mniejszy – według Eurostatu sięga 15,3 proc.

- Ceny żywności także rosną we wszystkich państwach Europy. Dane Eurostatu wskazują, że trend jest najmocniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej: we wszystkich państwach bałtyckich wzrost cen żywności w lutym był dwucyfrowy, na Węgrzech i Rumunii zbliżony do 9 proc. W Polsce i Czechach wartości oscylowały koło 7 proc. Wzrost cen w Europie Zachodniej dotychczas był mniejszy. Jest to jednak kwestia wolniejszej reakcji niż istotnych różnic w trendach. Skala zmian wyrówna się w kolejnych miesiącach – przewiduje PIE.

Wpływ wzrostu cen żywności i energii na inflację w Polsce jest silniejszy niż w rozwiniętych państwach UE. Koszty rachunków stanowią większy odsetek łącznych wydatków konsumenckich – według koszyka HICP w Polsce jest to 14 proc., a w strefie euro 10 proc. W przypadku żywności udziały wynoszą odpowiednio 18,5 proc. oraz 16 proc. Należy pamiętać, że w przypadku krajowego wskaźnika CPI udział w Polsce jest dużo większy – wynosi 26 proc.

Jak czytamy w tygodniku PIE, wzrost cen towarów przemysłowych w Polsce jest podobny do strefy euro. Dane Eurostatu wskazują, że w lutym ceny dóbr trwałych i półtrwałych były wyższe o 10,2 proc. względem 2021 r. W Polsce było to 8,1 proc. Zmiany cen towarów przemysłowych ze strefy euro znajdują niemal dokładne odzwierciedlenie w kosztach w Polsce – w tym przypadku inflacja jest importowana z zagranicy.

- W Polsce, szybciej niż w strefie euro, rosną ceny usług, jednak wpływ tego czynnika jest obecnie mały na tle cen energii. W odróżnieniu od strefy euro, Europa Środkowo- -Wschodnia boryka się z problemami niedoboru pracowników, które powiększają presję płacową. W Polsce problem jest najsilniejszy wśród państw Grupy Wyszehradzkiej, dlatego też ceny usług rosną w najwyższym, 9-proc. tempie. Niemniej jednak nawet w Czechach wzrost cen usług jest obecnie zbliżony do 8 proc., mimo znacznie bardziej restrykcyjnej polityki gospodarczej zarówno po stronie fiskalnej, jak i pieniężnej w ubiegłych kwartałach – zauważają analitycy PIE.