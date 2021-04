Dlaczego Polacy unikają noszenia maseczek?

Najczęściej powody są takie same jak w przypadku zasłaniania twarzy w miejscach publicznych: dominuje wygoda i komfort użytkowania maseczek. Blisko 70 proc. badanych wskazuje, że barierą w zakrywaniu ust i nosa jest utrudnione oddychanie oraz, jak uważa co drugi respondent, zawilgocenie maseczki. Jedynie 12 proc. Polaków nie ma żadnych problemów związanych z użytkowaniem masek.

Polacy zapytani o to, dlaczego nie zakrywają ust i nosa w miejscach publicznych, za przyczynę wskazują utrudnienia w oddychaniu (56,5 proc.), brak wygody (31 proc.) czy parowanie okularów (27,5 proc.). Co czwarty badany uważa, że noszenie maseczki jest niezdrowe, a co piąty nie wierzy w ograniczenie transmisji wirusa poprzez zakrywanie nosa i ust.

Na podium wśród najbardziej rozpoznawalnych form zakrywania ust i nosa są jednorazowe maseczki chirurgiczne (79,6 proc.) i wielorazowe materiałowe (78,8 proc.). W obu przypadkach popularność przekłada się na praktykę społeczną. Polacy najczęściej noszą maseczki materiałowe wielokrotnego użytku (46,6 proc.) oraz chirurgiczne (31,4 proc.). Przewaga form materiałowych prawdopodobnie spowodowana jest sytuacją z początkowej fazy pandemii, kiedy zauważalny był deficyt maseczek jednorazowych.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie BISAF wynika, że co dziesiąty Polak korzystał z zasłaniania twarzy poprzez używanie części garderoby lub przyłbicy. Stosunkowo rzadko respondenci sięgają po maski FFP2 lub FFP3, czyli te o najwyższym poziomie filtrowania. Na co dzień korzysta z nich jedynie 12 proc. Polaków, a ponad 30 proc. miało ją na sobie przynajmniej raz. Świadomość na temat charakterystyki masek FFP jest wśród respondentów stosunkowo niska. Jedynie co trzeci Polak utożsamia ten rodzaj masek z wyższym poziomem zabezpieczenia.

Dla badanych dostępność maseczek nie stanowi bariery. Ich zakup odbywa się najczęściej w dyskoncie lub w hipermarkecie (31,3 proc.), w aptece (25,1 proc.) czy przez Internet (12,7 proc.). Podczas zakupu maseczki Polacy kierują się przede wszystkim ceną, możliwością wielokrotnego użycia i wygodą użytkowania.

Badanie „Co Polacy myślą o maseczkach?” przeprowadzone na zlecenie BISAF przez SW Research metodą wywiadów online (CAWI) na grupie 1017 osób, marzec 2021.