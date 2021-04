Do 2030 r. parki handlowe mogą stanowić 28 proc. rynku

Do 2030 roku parki handlowe mogą stanowić 28% całej przestrzeni zakupowej w Polsce, fot. shutterstock

Format parków handlowych w pandemiinadal się rozwija. W ciągu ostatnich 20 lat ich udział w całej puli obiektów zakupowych w kraju wzrósł z 6% do 15% i zajmują obecnie ok. 1,97 mln mkw. a do 2030 roku mogą stanowić 28% całej przestrzeni zakupowej w Polsce - wynika z danych CBRE.

- Pandemia Covid-19 wzmocniła pozycję parków handlowych. Zainteresowanie inwestorów tym formatem, szczególnie obiektami z operatorem spożywczym, przybrało na sile. Stopy kapitalizacji dla dobrze skomercjalizowanych parków handlowych wynoszą najczęściej od ok. 8% do nieco powyżej 9%. W dużych ośrodkach miejskich mogą osiągać poziom poniżej 8% - mówi Piotr Karpiński, szef działu zarządzania nieruchomościami w CBRE.

Parki silną konkurencją

Całkowita powierzchnia handlowa w Polsce wynosi obecnie niemal 12,8 mln mkw. Centra handlowe stanowią 83% całej puli. Parki handlowe są na drugim miejscu, z udziałem 15% i zajmowaną przestrzenią 1,97 mln mkw. Podium zamykają centra wyprzedażowe (outlety), których udział w całkowitej powierzchni handlowej wynosi obecnie 2%.

Zdecydowana większość istniejących parków handlowych powstała w ciągu ostatnich 10 lat (ok. 1,43 mln mkw.), ale tylko w 2020 roku ten rynek powiększył się o ponad 200 tys. mkw. takiej powierzchni. Prognozy na kolejne lata również są bardzo obiecujące - segment będzie się stabilnie rozwijał i do 2030 r. może stanowić 28% całego rynku.

Fokus na mniejsze miasta

Z biegiem lat i rosnącym nasyceniem powierzchnią handlową w największych miastach, deweloperzy zaczęli dostrzegać potencjał mniejszych ośrodków miejskich. W 2000 roku dominowały aglomeracje z udziałem 78% w ówczesnej podaży. W 2010 roku podaż w aglomeracjach stanowiła już 61% całkowitej powierzchni, a 10 lat później - 55%. W trakcie tych 20 lat udział podaży w małych i średnich miastach niemal się potroił.

- Wkrótce rynek zasili 170 tys. mkw. nowej powierzchni w formacie parków handlowych. Z tego zdecydowana większość, bo 80% powstanie właśnie w małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys. - mówi Piotr Karpiński.