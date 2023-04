Dobry początek roku dla centrów handlowych – mnóstwo nowych marek

W pierwszym kwartale do użytku oddano około 105 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, co jest najlepszym od ośmiu lat otwarciem roku.

Głównym wyzwaniem, z którym mierzą się zarówno najemcy, jak i właściciele nieruchomości z tego segmentu jest natomiast wysoka inflacja, która przekłada się na spadek sprzedaży detalicznej w niektórych kategoriach zakupowych.

- Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu wzrosła zaledwie o 0,1% r-d-r, a w lutym spadła aż o 5,0% w porównaniu do 2022 roku. Wynik odnotowany w lutym jest najgorszy od stycznia 2021 roku, czyli okresu pomiędzy pierwszym a drugim lockdownem spowodowanym pandemią COVID-19. Pomimo napływu ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy, którzy dokładają swoją cegiełkę do rozwoju naszego handlu, recesja konsumencka pogłębia się – mówi Ewa Derlatka-Chilewicz, ekspertka rynku handlowego w Cushman & Wakefield.

Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że Polacy szukają oszczędności również w zakupach spożywczych, które razem z napojami i wyrobami tytoniowymi zanotowały spadek sprzedaży o 4,6%. Co ciekawe w kategoriach szczególnie ważnych dla rynku centrów handlowych, czyli mody oraz zdrowia i urody, sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym odpowiednio o 9,9% oraz 2,7% r-d-r. Na plusie była także sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i ich części (7,5%).

Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej w lutym 2023 roku wyniósł natomiast 8,7%. Względem stycznia odnotowano niewielki wzrost o 0,4 pp., natomiast w porównaniu do poprzedniego roku spadek o 1,3 pp.

Zaskakujący początek roku pod względem podaży

W pierwszym kwartale do użytku oddano około 105 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, co jest najlepszym od ośmiu lat otwarciem roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy na rynek trafiło sześć parków handlowych – w Iławie, Kłodzku, Łubnej, Świdniku, Zambrowie i Żninie. Ponadto, w tym czasie sfinalizowano rozbudowy parków w Koszalinie, Lipniku i Ząbkowicach Śląskich, a także przebudowano dwa warszawskie centra handlowe – Atrium Promenadę oraz Fort Wola. Tym samym, całkowita powierzchnia handlowa w Polsce sięgnęła nieco ponad 16 mln mkw., a do końca 2023 roku rynek powinien powiększyć się o kolejne 300 000 mkw.

- Na koniec marca w budowie pozostawało ponad 400 000 mkw. powierzchni handlowej z terminem otwarcia zaplanowanym na lata 2023-2024. Nowa powierzchnia obejmuje aż 32 nowe obiekty, z kolei sześć istniejących zostanie rozbudowanych, a trzy nieruchomości, między innymi dawne hipermarkety Tesco w Opolu oraz Gorzowie Wielkopolskim, zostaną przebudowane. Trzecim przebudowanym centrum jest łódzka Sukcesja. Warto podkreślić, że ponad 51% budowanej obecnie powierzchni handlowej zostanie dostarczone na rynki mniejszych miast o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców – wypowiada się Ewelina Staruch, analityczka w Dziale Badań i Doradztwa Cushman & Wakefield.

Do największych obiektów w budowie należą: Koszalin Power Center, Nowa Sukcesja w Łodzi, Karuzela w Białej Podlaskiej, Vendo Park w Szczecinie i Galeria Bawełnianka w Bełchatowie.

- Debiut Bawełnianki jest bez wątpienia jednym z najbardziej oczekiwanych tegorocznych otwarć na rynku handlowym w Polsce. W portfolio nowego centrum znajdą się znane i renomowane marki, m.in. Apart, Carry, CCC, Cropp, Dealz, Half Price, Hebe, House, Media Expert, Mohito, Ochnik, Pepco, Reserved, Rossmann, Sinsay, Swiss, TEDi, Verona, Vision Express, Vistula, W.Kruk, Via Moda czy Wólczanka. W Bawełniance jeden z pierwszych swoich sklepów w Polsce otworzy też niemiecka sieć dyskontów Woolworth, która w tym roku zadebiutuje na naszym rynku – komentuje Ada Budynek, Leasing Team Manager, Cushman & Wakefield.

Popyt – do Polski wchodzą nowe marki

Pierwszy kwartał tego roku przyniósł cztery debiuty – marki Lush, Master Burger, Mix Markt oraz sieci stacji benzynowych MOL. Natomiast w kolejnych miesiącach swoje sklepy, oprócz Woolworth, otworzy też Butlers i Popeyes, a właściciel Żabki uruchomi pierwsze placówki Żabka Drive.

W marcu odwiedzalność w centrach i parkach handlowych osiągnęła średni miesięczny poziom około 416 000 osób na 1 obiekt handlowy, co stanowi 12-procentowy wzrost rok do roku.

- Cały pierwszy kwartał 2023 roku charakteryzował się wysoką odwiedzialnością, ze średnią wyższą o 18% r-d-r. Najwyższe wzrosty dotyczyły największych galerii o powierzchni ponad 60 000 mkw., które w marcu 2023 roku odwiedziło średnio około 860 000 osób na jednej obiekt handlowy, co stanowi 14% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku – wylicza Paulina Bauer, dyrektorka Działu Zarządzania Nieruchomościami Handlowymi Cushman & Wakefield.

Średni nominalny obrót najemców w nowoczesnych obiektach handlowych w lutym 2023 roku wyniósł 877 zł netto w przeliczeniu na mkw. powierzchni. Oznacza to nominalny wzrost o ponad 30% w porównaniu do lutego 2022 roku. W odniesieniu realnym, po uwzględnieniu inflacji rokroczny wzrost ten był znacznie niższy i wyniósł 11%.

Pierwszy kwartał tego roku przyniósł wzrost czynszów dla lokali w najlepszych centrach i parkach, co było w dużej mierze rezultatem indeksacji stawek o inflację i wynikało z zapisów umów najmu. Należy jednak podkreślić, że wyższe stawki czynszowe dla nowych umów najmu są osiągalne tylko za najlepsze lokale w topowych galeriach handlowych w największych aglomeracjach. Czynsze przy ulicach handlowych pozostają natomiast stabilne.