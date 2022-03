Dofinansowanie posiłków dla pracowników wzrosło do 300 zł

Pracodawcy i pracownicy długo wyczekiwali waloryzacji kwoty, która nie była podwyższana od 2004 r. Tymczasem aż 76% pracowników deklaruje, że chciałoby otrzymywać dofinansowanie posiłków w pracy. W dobie inflacji i trudnej sytuacji rynkowej wprowadzona zmiana niesie ze sobą także korzyści podatkowe.

Jak wyliczyli eksperci Sodexo, pracodawca zaoszczędzi na składkach ZUS do 740 zł rocznie za jednego pracownika. Zyskuje też sam pracownik – oszczędność do 690 zł w skali roku. Łącznie to nawet 1430 zł na pracownika.

Dzięki tym istotnym zmianom Polska dołącza do szerokiego grona krajów Unii Europejskiej, gdzie dofinansowanie posiłków jest wiodącym benefitem.

Ile zyskają firmy i pracownicy?

Szykuje się przetasowanie na rynku benefitów pracowniczych. – Przede wszystkim nowelizacja urealnia kwotę objętą zwolnieniem w obliczu wzrostu cen żywności. Zmiana pozwoli pracownikom zoptymalizować budżet domowy, a pracodawcom obiżyć koszty. Dla małej firmy, oferującej dofinansowanie posiłków na przykład 20 pracownikom, oszczędność w skali roku wyniesie ponad 14 tys. zł. W przypadku firmy zatrudniającej 100 pracowników – to już ponad 73 tys. zł. Z kolei dla dużej organizacji zatrudniającej 5000 osób to niemal 3,7 mln potencjalnych oszczędności – komentuje Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits & Rewards Services Polska, firmy będącej liderem rynku benefitów żywieniowych dla pracowników.

W interesie pracodawców jest stworzyć taki koszyk świadczeń, który przełoży się na większą motywację, zaangażowanie i satysfakcję zatrudnionych. A jak wynika z raportu Sodexo Dwa światy - oczekiwania i potrzeby pracowników biurowych oraz fizycznych, najbardziej oczekiwane cechy benefitu pracowniczego to wspieranie budżetu domowego (67%). Aż 76% badanych, którzy nie mają regularnie dofinansowanych posiłków w pracy, chciałoby otrzymać taki benefit. Wydaje się więc, że tak atrakcyjne rozwiązanie z punktu widzenia pracownika oraz dodatkowe oszczędności dla pracodawców wywindują ten benefit na jeden z najbardziej popularnych i najczęściej wybieranych wśród pracowniczych świadczeń pozapłacowych.