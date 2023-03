Domowy majonez. Czy jest tańszy niż ten ze sklepu?

Przepis na domowy majonez

Jak przygotować domowy majonez? Zajrzeliśmy na stronę aniagotujepl.

To składniki potrzebne do przygotowania 380 g (380 ml) produktu:

2 żółtka średnich jajek

1,5 szklanki oleju roślinnego - 375 ml

1 łyżeczka musztardy ostrej np. Dijon

1 łyżka soku z cytryny

płaska łyżeczka cukru pudru

1/4 płaskiej łyżeczki soli

Przyjrzyjmy się, ile będą kosztowały poszczególne składniki. Z naszych wyliczeń wyłączamy przyprawy, cukier puder i sok z cytryny. Olej roślinny zamieniamy na olej rzepakowy. Przyglądamy się zatem cenom produktów dostępnych w naszym Koszyku Cenowym, a są to: jaja, musztarda oraz olej (w Koszyku mamy Kujawski).

Ile kosztują produkty na majonez

Według naszego Koszyka Cenowego, w marcu 2023 średnia cena za 10 jajek to 8,48 zł. Średnia cena za olej Kujawski to 12,63 zł za litr, a musztarda kosztuje obecnie średnio 2,75 zł za 185 gramów. Na składniki z wybranego przez nas przepisu wydamy zatem: 1,7 zł na dwa jajka, 4,73 zł na olej i około 15 gr na musztardę (10 g). Daje nam to kwotę 6,58 zł za, przypomnijmy, 380 ml domowego majonezu.

Majonez domowy kontra Winiary

Porównajmy zatem cenowo nasz domowy majonez z Majonezem Dekoracyjnym Winiary, który na początku marca kosztował w Biedronce 15,99 za słoik o pojemności 800 ml. Za tyle samo majonezu według wybranego przez nas przepisu zapłacimy 13,85 zł, a więc o 2,14 zł mniej.

Cena to oczywiście tylko jeden z parametrów, ale za to wymierny. Komentowana szeroko tegoroczna cena majonezu Winiary nie wydaje się zatem wygórowana, jeśli spojrzymy na ceny poszczególnych składników.

Rok temu litr oleju kosztował średnio 10,85 zł, 10 jaj - 6,36 zł, a musztarda 2,68 zł. Ceny tych produktów są więc rok do roku wyższe odpowiednio o 16,4 proc., 33,3 proc. i 2,6 proc.