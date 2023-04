Doradca czeskiego premiera zaleca wyjazdy na tanie zakupy do Polski

Doradca premiera Czech w rozmowie z telewizją CNN radził, aby Czesi - jeśli chcą mniej płacić za żywność - jeździli na zakupy do Polski. Przyznał, że nie jest to rozwiązanie dla wszystkich Czechów, lecz głównie dla tych, którzy mieszkają blisko granicy. - Ale już mieszkańcom Pragi opłaca się jeździć do Polski - zaznaczył.