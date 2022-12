Dorobić przed Świętami? Handel ma dużo ofert

Pracownik sklepu może dziś liczyć na 28 zł „na rękę”, a doświadczony magazynier na 32 zł netto za godzinę pracy. 17 proc. ofert publikuje HoReCa, w których maksymalna stawka godzinowa wzrosła względem zeszłego roku o 5 zł, do poziomu 27 zł netto. Branża logistyczna, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów, przynosi na rynek co siódmą dniówkę.

W listopadzie i grudniu praca tymczasowa cieszy się dużym zainteresowaniem

– Przeanalizowaliśmy nasze wewnętrzne dane, by sprawdzić, które branże najchętniej zatrudniają pracowników dorywczych pod koniec roku. W listopadzie i grudniu praca tymczasowa cieszy się dużym zainteresowaniem, co obserwujemy po wzmożonym ruchu w naszej aplikacji. Dzięki Tikrow firmy zatrudniają w ciągu 24-48 godzin od publikacji oferty. A pracownicy, niczym zamawiając Ubera, wykonują trzy kliknięcia, by przyjąć zlecenie i pracować kilka godzin czy dni za uczciwą stawkę. W TOP3 branż najbardziej aktywnych pod koniec roku znajdują się retail, HoReCa oraz logistyka. Zapewnienie płynnych dostaw towarów jest dziś na wagę złota, więc dorabiając sobie jako magazynier możemy liczyć na godziwą płacę na poziomie aż do 32 zł netto za godzinę pracy – podkreśla Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Retail, HoReCa i logistyka potrzebują rąk do pracy

Galerie handlowe, pojedyncze sklepy oraz centra wysyłkowe e-commerce napędzają rynek pracy tymczasowej w listopadzie i grudniu. Zapewnienie sprawnych dostaw do sklepów, obsługa klientów w galeriach handlowych oraz wsparcie sprzedających działających w sieci, dają tysiące miejsc pracy w całej Polsce. Ranking TOP5 branż najchętniej zatrudniających pod koniec roku wygrywa branża handlowa. Z wewnętrznych danych Tikrow wynika, że aż 59 proc. zleceń pracy dorywczej pochodzi z tego właśnie sektora.

Także HoReCa staje się ważnym i często wybieranym przez chcących dorobić, pracodawcą. Branża plasuje się na drugiej pozycji z wynikiem 17 proc. ofert w aplikacji Tikrow.

Branża logistyczna, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów, przynosi na rynek 14 proc. propozycji pracy tymczasowej. Wiąże się to ściśle z rosnącym w rozpatrywanym okresie zatrudnieniem w sektorze retail. Pandemia i minione lata zawirowań w łańcuchach dostaw pokazały, jak duże znaczenie ma odpowiedni poziom obsadzenia wakatów w logistyce.

Na czwartym i piątym miejscu rankingu branż, które najchętniej zatrudniają pracowników dorywczych pod koniec roku, znalazły się produkcja i e-commerce z wynikami odpowiednio 8 i 2 proc.

Magazynier pilnie potrzebny

Biorąc pod uwagę, że znaczna część ofert pracy dorywczej pochodzi z sektora handlowego oraz logistycznego, nie dziwi fakt, że aż 35 proc. ofert pojawiających się pod koniec roku, dotyczy pracy magazyniera. Ten może liczyć dziś na nawet 32 zł „na rękę” za godzinę pracy. Rok temu było to 30 zł netto.

Równie popularne w listopadzie i grudniu są oferty dla pracownika sklepu. W aplikacji Tikrow 27 proc. ofert dotyczyło tej właśnie profesji. Na tym stanowisku można dziś zarobić 28 zł netto, o 2 złote więcej niż rok temu.

Pracownik gastronomii to profesja, która w wielkim stylu wraca po czasie pandemicznych obostrzeń. Na 17 proc. propozycji pracy w „gastro” mogą liczyć zainteresowani dorobieniem sobie pod koniec roku. Poziom wynagrodzenia netto za godzinę pracy zbliżony jest do stawki, jaką może otrzymać pracownik sklepu i wynosi aktualnie 27 zł. To o 5 zł netto za godzinę więcej niż w 2021 roku.

Ostatnie dwa miejsca w zestawieniu TOP5 najczęściej pojawiających się ofert w listopadzie i grudniu zajmują pracownik fizyczny (9 proc. ofert) oraz opiekun klienta (5 proc. ofert). Na pierwszym stanowisku można dorobić sobie do 28 zł „na rękę” za godzinę pracy, na drugim 25 zł. Wynagrodzenie pracownika fizycznego oraz opiekuna klienta wzrosło względem zeszłego roku o 2 zł netto.

– Sektor pracy natychmiastowej szczególnie pod koniec roku pozwala szybko dorobić całkiem pokaźne sumy. Klienci Tikrow z branży retail czy logistyki często szukają po kilka-kilkanaście osób z dnia na dzień w pojedynczych lokalizacjach. Trend ten utrzymuje się aż do połowy stycznia, gdy przełom roku również generuje wiele zadań dorywczych w sklepach i magazynach. Możliwość pracy na dniówki o wartości do 250 zł „na rękę” pomoże wielu Polakom poprawić swój budżet przed Świętami – wskazuje Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.