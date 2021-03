Dostawcy FMCG z coraz lepszą ofertą dla małych sklepów. Są jednak wyjątki...

Eurocash i PIH podsumowały podejście największych dostawców FMCG do lokalnych sklepów, fot. shutterstock

Grupa Eurocash zbadała jak producenci FMCG traktują lokalne sklepy. Z badania wynika, że swoją ofertę uatrakcyjnili m.in. producenci makaronu i ryżu. Gorzej wypadli natomiast producenci ciastek, pralin i czekolady.

Grupa Eurocash i Polska Izba Handlu podsumowały podejście największych dostawców artykułów spożywczych oraz środków czystości i higienicznych do lokalnych sklepów w 2020 roku.

Kto najlepiej dostosował się do zwiększonego w okresie epidemii zainteresowania konsumentów zakupami w pobliżu domu?

Najbardziej swoją ofertę w sklepach osiedlowych uatrakcyjnili producenci makaronu i ryżu. Poprawiła się też, jeśli chodzi o atrakcyjność cenową i wielkość asortymentu, oferta papieru toaletowego, serków słodkich i homogenizowanych, mleka, konserw mięsnych i past do zębów. Generalnie w roku 2020 lepiej niż w 2019 wyglądała uśredniona oferta w 15 z 35 analizowanych kategorii produktowych. W 5 pozostała bez zmian.

Wyrzeczenia konsumentów związane z epidemią swoimi produktami słabo osładzali producenci ciastek, pralin i czekolady, choć zdarzały się pozytywne wyjątki takie jak Lindt, jeśli chodzi o czekolady i Dr Gerard – ciastka. Niesmak w ustach mógł pozostać po kontakcie z ofertą największych dostawców musztardy, dżemów oraz soków i napojów niegazowanych. Ich uśredniona oferta cenowa i asortymentowa wyglądała niestety gorzej niż przed epidemią.

– Większość polskich konsumentów chodzi na zakupy w różnych sieciach i kanałach sprzedaży. Dlatego ważne jest, żeby oferta sklepów niezależnych była porównywalna z dyskontami i centralnie zarządzanymi supermarketami – mówi Dominik Kasperek, Dyrektor Działu Zakupów Centralnych Grupy Eurocash.

Analizy zostały przeprowadzone na podstawie posiadanych danych agencji Nielsen za okres styczeń – grudzień 2020. Wynika z nich, że w badanym okresie wielu producentów zwiększało swoją sprzedaż przez sklepy niezależne. Na przykład na rynku konserw rybnych dotyczy to firmy Łosoś, śmietany – Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jogo” i masła – Mlekpol. Sklepy osiedlowe miały znaczący udział w dystrybucji i wzroście sprzedaży napojów gazowanych Pepsico (7 Up, Mirinda, Mountain Dew, Pepsi, Slice, Schweppes). Podobnie było z pralinami z Lotte Wedel oraz z warzywami konserwowymi Rolnik, Dawtona i Urbanek. W sklepach lokalnych bardzo dobrze sprzedawały się też produkty higieny kobiecej, środki do prania i pasty do zębów Procter & Gamble.