Downsizing w odzieżówce? Owszem!

Według Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu tego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 8,2 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2022 roku. Najnowsze wieści dotyczące inflacji w Polsce powiały zatem nutką optymizmu i nareszcie możemy mówić o pierwszym od wielu miesięcy jednocyfrowym wzroście. Czy taki wynik sprawił, że Polacy wydają mniej na zakupach i zmienili podejście do oszczędzania?

– PanParagon to aplikacja do wyszukiwania promocji i przechowywania paragonów. Na podstawie zanonimizowanych danych zgromadzonych w naszym systemie zrobiliśmy analizę uśredniającą wartość paragonów z września 2021 oraz analogicznego miesiąca w 2023 roku. Tym razem uwzględniliśmy nie tylko dowody zakupów w kategorii “jedzenie”, ale także przyjrzeliśmy się rachunkom za nową odzież. Sprawdziliśmy także średnią liczbę pozycji znajdujących się na liście tychże paragonów. W ten sposób dowiedzieliśmy, czy Polacy oszczędzają na zakupach spożywczych oraz tych związanych z modą – wyjaśnia Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon.

Co pokazują dane z dowodów zakupu?

Kupujemy mniej jedzenia, ale... płacimy więcej

Jak wynika z badania, średnia wartość paragonu za artykuły spożywcze wzrosła z 37,23 zł w 2021 roku do 41,64 zł w 2023 roku. W przeliczeniu za jeden produkt spożywczy dwa lata temu płaciliśmy 4,91 zł, obecnie cena jednostkowa wynosi już 6,63 zł. To średnio 1,27 zł więcej na jednym produkcie spożywczym!

Pan Paragon

Pan Paragon

– Ciekawy jest również inny aspekt, który bezpośrednio wynika ze wzrostu cen. Nasze badanie jednoznacznie pokazuje, że we wrześniu 2021 roku na paragonach znajdowało się średnio osiem pozycji. Dwa lata później liczba produktów widocznych na dowodach zakupów za jedzenie zmalała do siedmiu sztuk – wyjaśnia Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon. – Polacy kupują zatem mniej produktów spożywczych, ale wciąż płacą więcej – dodaje.

Czy podobna sytuacja przedstawia się w przypadku zakupu odzieży?

Tyle samo ubrań, za więcej pieniędzy

Wzrost cen widoczny jest także w branży modowej. W ciągu ostatnich dwóch lat średnia liczba produktów na paragonach ze sklepów z odzieżowych pozostała niemalże identyczna. Znacząco jednak zwiększyła się kwota, jaką przeznaczamy na zakup ubrań. Jeszcze we wrześniu 2021 na zakupach odzieżowych wydawaliśmy jednorazowo około 217 zł. W analogicznym miesiącu w 2023 roku kwota ta wzrosła do 256 zł. Różnica wynosi więc aż 38 zł!

Dlaczego Polacy kupują mniej jedzenia, ale nie ubrań? Jest na to pewne wyjaśnienie:

– W przypadku artykułów spożywczych częstym chwytem marketingowym producentów był i nadal jest downsizing. Na półkach sklepowych coraz częściej widać, że cena danego produktu pozostaje taka sama, a zmniejsza się jego gramatura, pojemność czy liczba sztuk w opakowaniu. Polacy są już jednak bardziej świadomi i zauważają te praktyki. Część sklepów odzieżowych przyjęło podobną taktykę i żeby nie windować drastycznie cen, które odstraszyłyby spore grono klientów, zaczęły oferować gorsze materiały. Konsumenci mogą więc pozwolić sobie na zakup podobnej ilości ubrań jednocześnie nie zauważając, że spadła ich jakość – zauważa Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon.