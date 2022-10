Drewno czy ekogroszek? Blisko 3 mln osób szuka opału w internecie

Jak wynika z danych serwisu OLX za ostatni pełny miesiąc, czyli wrzesień 2022 r., najczęściej poszukiwane są:

drewno opałowe – 500 tysięcy,

ekogroszek – 300 tysięcy,

węgiel – 244 tysięcy,

pellet – 210 tysięcy.

Co ciekawe, poszukiwane są nie tylko surowce, ale także piece. Jednym z najczęściej wyszukiwanych jest piec wolnostojący typu koza. Urządzenie to w samym sierpniu wyszukiwano 20 tysięcy razy, a we wrześniu już 50 tysięcy razy.

Rośnie liczba szukających opału

Jak wynika z danych serwisu OLX, zwiększa się liczba odpowiedzi udzielanych na oferty w kategorii Ogrzewanie/Opał. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku mamy do czynienia ze wzrostem o 180 proc. O 178 proc. wzrosła liczba wyświetleń jednego ogłoszenia w porównaniu z wrześniem 2021 r. We wrześniu kategorię Ogrzewanie odwiedziło prawie 3 miliony użytkowników, czyli o 130 proc. więcej niż w tym samym miesiącu zeszłego roku.

Rośnie również podaż, ale nie aż tak intensywnie. We wrześniu w kategorii Ogrzewanie dostępnych było 150 tysięcy aktywnych ogłoszeń – o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2021 r.

Uwaga na podejrzane oferty

Warto również zwrócić uwagę na ogłoszenia dotyczące sprzedaży opału w nieprawdopodobnie niskich cenach.

– W przypadku zetknięcia się z ofertą, która wydaje się podejrzana, należy zgłosić ją za pośrednictwem przycisku „Zgłoś” widniejącego przy każdym ogłoszeniu w prawym dolnym rogu – przypomina Paulina Rezmer, PR Lead w OLX.