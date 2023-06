Drób z antybiotykami trafia na angielskie stoły. Afera z firmą SuperDrob

Do brytyjskich marketów Lidl, Asda i Iceland trafił drób zawierający antybiotyki.

Polska firma SuperDrob oskarżona o stosowanie silnych antybiotyków na swoich kurzych fermach.

Z danych uzyskanych przez Bureau of Investigative Journalism wynika, że do brytyjskich sieci supermarketów Lidl, Asda i Iceland trafiło mięso zawierające antybiotyki fluorochinolonowe. Mrożony drób, pochodzący z ferm największego dostawcy drobiu na Wyspach Brytyjskich, polskiej firmy SuperDrob, był objęty tym problemem.

NIebezpieczne antybiotyki w UK od polskiej firmy SuperDrob

W klasyfikacji WHO antybiotyki fluorochinolonowe są uznawane za leki krytyczne, które są stosowane w leczeniu zakażeń salmonellą u ludzi. To ogromne zagrożenie, ponieważ producenci drobiu stosujący takie antybiotyki mogą przyczynić się do wytworzenia odporności bakterii na te leki. W rezultacie może rozwinąć się tzw. superbakteria. Takie zjawisko spowoduje, że dotychczas stosowane leki na salmonellę u ludzi staną się nieskuteczne, a zakażenie może prowadzić nawet do śmierci.

Antybiotyki w drobiu dotykają wielu gospodarstw rolnych

Portal "The Guardian" donosi, że wykorzystywanie leków i antybiotyków w kurzych fermach w Polsce znacznie wzrosło w ostatnich latach. Badania rynku wskazują, że sprzedaż fluorochinolonów wzrosła o ponad 70%. Dane pokazują również istotny wzrost sprzedaży kolistyny, leku stosowanego w leczeniu infekcji.

Bureau of Investigative Journalism, powołując się na dwa źródła informacji, stwierdza, że cała afera dotycząca drobiu w Wielkiej Brytanii ma swoje źródło w polskiej firmie SuperDrob, która jest dostawcą. Śledczy opierają się na relacjach rolnika, który dostarczał kurczaki do ferm SuperDrob, oraz weterynarza.

SuperDrob odniósł się do afery drobiowej

Jak informuje portal polishexpress.co.uk, firma SuperDrob zapewniła, że antybiotyki są stosowane tylko wtedy, gdy jest takie zalecenie lekarzy weterynarii.