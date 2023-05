Dzień Matki, Ojca i Dziecka obchodzimy w tym roku skromniej

Firma badawcza GfK sprawdziła, czy i w jaki sposób Polacy obchodzą święta okolicznościowe takie jak Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka czy Dzień Ojca. Z sondażu jasno wynika, że najchętniej celebrowaną okazją w tym zestawieniu jest Dzień Matki. W tym roku zamierza go uczcić aż 52 proc. ankietowanych, w większości są to kobiety (niemal 60 proc. kobiet versus 45 proc. mężczyzn). Najchętniej świętują przedstawiciele grupy wiekowej między 30. a 39 rokiem życia.

– Spośród osób obchodzących Dzień Matki, prawie 60 proc. planuje sprawić swojej mamie upominek. Zrobi tak 3 na 4 respondentów w wieku od 15 do 39 lat. Z kolei 30 proc. zamierza kupić kwiatka, a co piąta osoba spędzi ten dzień na uroczystym obiedzie w domu – mówi Anna Szwedowska, consultant w GfK. – Tu także widoczny jest wpływ słabszej sytuacji ekonomicznej Polaków. Aż 41 proc. ankietowanych nie przeznaczy na Dzień Matki więcej niż 50 złotych, natomiast 38 proc. planuje wydatek rzędu 50-100 złotych. Warto jednak pamiętać, że wszystkie prezenty zawsze znaczą tyle samo, wszak najważniejszy jest gest – dodaje ekspertka GfK. Jedną z rzadziej planowanych atrakcji w tym dniu są wyjścia do restauracji, kawiarni lub baru – wybierze je zaledwie 4 proc. świętujących.

Dzień Ojca również skromny

Z kolei – według danych GfK – najrzadziej obchodzonym świętem z tego zestawienia jest Dzień Ojca. Tę okazję zamierza celebrować jedynie co trzeci respondent. Ponad połowa ankietowanych z tej grupy myśli o upominku, a 24 proc. przygotuje dla taty uroczysty posiłek.

Poziom wydatków na uczczenie Dnia Ojca kształtuje się podobnie do Dnia Matki. Tu również blisko 80 proc. świętujących wyda kwotę do 100 zł. Co piąty chciałaby zamknąć wydatki w kwocie 30 złotych, tyle samo w granicach 30-50 złotych, a 38 proc. wyda między 50 a 100 złotych. Zaledwie 3 proc. przeznaczy na tę okoliczność ponad 200 zł.