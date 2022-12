Dziś za codzienne zakupy płacimy tyle, co za duże rok wcześniej

Wśród grup kategorii, które najbardziej przyczyniły się do spadku ilości i wartości obrotów są m.in. nabiał, piwo, wódka, napoje bezalkoholowe, żywność sucha.

W małych sklepach zostawiamy więcej pieniędzy, ale kupujemy mniej

Średnia kwota, którą wydawaliśmy w listopadzie podczas wizyty w sklepie to 26,45 zł. Jest to wzrost o 13,1% w porównaniu do zeszłego roku.

W listopadzie tego roku podczas wizyty w lokalnym sklepie spożywczym płaciliśmy 26,45 zł, czyli o 3,07 zł więcej niż rok temu, przy jednocześnie mniejszej liczbie kupowanych produktów. Dla porównania można to zestawić z wartością koszyka z grudnia 2021, kiedy średnio za zakupy płaciliśmy 26,55 zł, czyli tylko 10 groszy więcej niż obecnie. A koszyk grudniowy jest największym pod względem wartości w całym roku ze względu na okazje świąteczne i charakter zakupów produktów w wyższych cenach. Można powiedzieć, że dziś za codzienne i mniejsze zakupy, płacimy tyle, co za większe zakupy premium rok wcześniej. Niestety, spadek ilości kupowanych produktów wskazuje, że jest to reakcja właśnie na rosnące ceny. Obserwujemy takie grupy kategorii jak np. nabiał, w których występuje silne powiązanie zmniejszonej liczby zakupów wraz z rosnącymi cenami. – komentuje Ewa Rybołowicz, dyrektorka ds. analiz rynkowych w M/platform.

Jak listopadowe święta wpłynęły na obroty sklepów?

Większość zakupów związanych z obchodami 1 listopada i wizytami rodzinnymi przypadły na końcówkę października, niewidoczną zatem w obrotach listopadowych. Obserwowaliśmy natomiast wpływ tych zakupów na wynik wskaźnika nastrojów wśród detalistów za październik. Badanie w ostatnich dniach miesiąca zbiegło się z większymi obrotami przyczyniając się do jego poprawy.

Drugie święto, czyli 11 listopada, wypadło w piątek tworząc długi weekend. Co prawda chłodny i pochmurny, ale i tak był okazją do dodatkowych spotkań, co widać po wzroście sprzedaży alkoholi mocnych, szczególnie wyraźnego dla whisky i wódki. Także sprzedaż piwa, którego spadek jest naturalny w jesienno-zimowe miesiące, podczas tygodnia z Dniem Niepodległości wzrosła.

W tygodniu, w którym rozpoczął się Mundial sprzedaż piwa była w delikatnej tendencji wzrostowej

Ostatnia okazja, która mogła mieć wpływ na zakupy, to mistrzostwa świata w piłce nożnej. Zwykle rozgrywane w ciepłe miesiące, tym razem nie miały możliwości pobudzić sprzedaży piwa w takim samym stopniu. Widać jednak, że w tygodniu, w którym rozpoczęły się mistrzostwa sprzedaż piwa była w delikatnej tendencji wzrostowej, co w sytuacji chłodu i spadków tej kategorii w długiej perspektywie, można przypisywać efektowi mistrzostw. Zwłaszcza, że ten wzrost skorelowany jest także ze wzrostami słonych przekąsek w tym samym czasie.

Nastrój wśród detalistów w listopadzie

Po wspomnianym wzroście wskaźnika NHT w październiku, listopadowy odczyt przyniósł jego spadek o 2,2 pkt do poziomu 20,8 pkt.

Rok temu wskaźnik pomiędzy listopadem a październikiem również spadł, ale był to spadek aż o 10 pkt do poziomu 23 pkt. Rok temu dopiero zaczynaliśmy się obawiać o rosnącą inflację – w październiku 2021 po raz pierwszy od 20 lat przekroczyła poziom 6%. Wskaźnik NHT dziś i rok temu jest na podobnie niskim poziomie mimo inflacji różniącej się o ponad 10 p.p. Czy to oznacza, że mniej się teraz obawiamy? Raczej nie. W tym roku, po miesiącach letnich spadek wskaźnika nie był schodkowy jak w roku ubiegłym, ale od razu gwałtowny, co oznacza, że przedsiębiorcy prowadzący sklepy ocenili poziom nastrojów jako bardzo niski już dwa miesiące temu. – dodaje Ewa Rybołowicz.

Zdecydowany wzrost zanotował natomiast wskaźnik NHT+1 będący oceną przyszłego okresu, czyli grudnia. W stosunku do poprzedniego badania wzrósł on o 16,0 pkt. i wyniósł 39,4 pkt.

Perspektywa niedziel handlowych w grudniu oraz zwiększonych zakupów związanych z okresem świątecznym i Nowym Rokiem sprawiła, że mimo ogólnej trudnej sytuacji obserwowanej w tym sektorze handlu, prowadzący małe i średnie sklepy liczą na pozytywne zakończenie roku.