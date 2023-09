e-Faktura: Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję

Od 1 września 2023 r. obowiązuje nowa struktura logiczna faktury ustrukturyzowanej FA(2), która zastąpiła strukturę logiczną FA(1), obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. Wtedy to wprowadzono Krajowy System e-Faktur (KSeF) w wersji faktultatywnej. Do nowej struktury Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało obszerne wyjaśnienia w formie broszury - zwraca uwagę firma doradcza EY.

Zgodnie z wyjaśnieniami MF, nowa wersja struktury e-Faktur została opracowana w oparciu o opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych oraz postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT. Zaczęła ona obowiązywać od 1 września 2023 r., czyli jeszcze w okresie fakultatywnego KSeF. Ma to ułatwić podatnikom przygotowanie się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r. (wprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 1598).

Obowiązujący od 1 września 2023 r. wzór faktury ustrukturyzowanej w wersji FA(2) jest dostępny pod adresem: http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/29/12648/

Strukturę FA(2) należy już stosować do wszystkich faktur ustrukturyzowanych wystawianych od 1 września 2023 r. Oznacza to, że ma ona również zastosowanie do wystawianych po tej dacie: