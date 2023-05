EEC 2023: Nowe technologie mogą slużyć dobru i złu. Potrzeba regulacji i etyki zachowań

Sztuczna inteligencja może pomóc w automatyzacji procesów i usprawnieniu pracy.

Chociaż sztuczna inteligencja jest narzędziem, które może pomóc w usprawnieniu i usprawnieniu pracy, to wciąż jest to narzędzie, które sterowane jest przez ludzi.

Automatyzacja procesów i generowanie treści mogą prowadzić do spadku konkurencyjności, a demokratyzacja sztucznej inteligencji może oznaczać, że konsument będzie lepiej rozumiał narzędzia marketingowe, co wpłynie na zmiany w branży public relations.

Rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na zmiany w dziedzinie marketingu, a ludzkie umiejętności, takie jak intuicja, kreatywność i empatia, pozostaną nadal ważne.

Media społecznościowe dostarczają treści odpowiadające preferencjom użytkowników, co wprowadza nas w iluzję, że nasze spojrzenie na rzeczywistość jest uniwersalne.

Algorytmy i sztuczna inteligencja służą temu, aby zatrzymać nas w tych serwisach jak najdłużej, generując więcej zysków z reklam.

Sztuczna inteligencja niesie ze sobą zarówno nadzieje, jak i zagrożenia, dlatego potrzebne są regulacje i edukacja, aby wykorzystywać te narzędzia odpowiedzialnie.

Sztuczna inteligencja jest obecna w wielu dziedzinach naszego życia, w tym również w branży marketingowej. Coraz więcej firm wykorzystuje AI do automatyzacji procesów i usprawnienia pracy, zwłaszcza w obsłudze klienta i tworzeniu grafik. Niemniej jednak, eksperci podkreślają, że sztuczna inteligencja powinna być traktowana jako narzędzie, a nie zastępstwo dla ludzkiej kreatywności i myślenia. Dlatego ważne jest, aby AI była regulowana i wykorzystywana zgodnie z etycznymi standardami. Z jednej strony, niektórzy uważają, że klienci nie muszą znać szczegółów związanych z AI, a skupienie powinno się skupić na regulowaniu jej zastosowań. Z drugiej strony, pojawiają się pytania dotyczące tego, jakie umiejętności są potrzebne, aby efektywnie współpracować z AI w organizacjach. W związku z tym, aby osiągnąć najlepsze rezultaty, ludzie powinni poszerzać swoje umiejętności, aby lepiej rozumieć AI i współpracować z nią.

- Proszę Państwa, sztuczna inteligencja towarzyszy nam już od dawna i ciągłe przypominanie o jej istnieniu może być trochę zbędne. Obecnie mówi się, że mamy rok AI, że wszystko jest na telefonie i że już istnieje inteligencja. Ta sztuczna inteligencja jest obecna w marketingu i obsłudze klienta, w tym w botach na stronach internetowych i mediach społecznościowych, które pomagają klientom banków i innych firm. Jest również obecna w obsłudze klientów w sklepach z elektroniką użytkową. Niektórzy ludzie mogą nie rozumieć, czym jest sztuczna inteligencja, ale czy konsumenci muszą ją znać? To może być dyskusyjne, ale osobiście uważam, że powinniśmy skupić się na regulowaniu inteligencji, zamiast na edukowaniu konsumentów, zauważa Dorota N. Haller, wiceprezeska, IAA Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, podcasterka, eksperta ds. DEI, VP Marketing CEE & Nordics Region, Huawei Consumer Business Group.

- Sztuczna inteligencja ma wiele zastosowań w branży marketingowej, zarówno w pracy kreatywnej, jak i obsłudze klienta. Automatyzacja procesów może pomóc w tworzeniu prostych grafik, co zwykle wymaga wielu elementów, a także w innych aspektach pracy marketingowej. Warto jednak pamiętać, że sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzi i ich kreatywności, dodaje Haller.

- Uważam, że sztuczna inteligencja już jest powszechnie obecna w naszym życiu i powinniśmy skupić się na regulowaniu jej zastosowań, zamiast na ciągłym przypominaniu o jej istnieniu. Warto również pamiętać, że sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem, a kreatywność i ludzki wkład są wciąż niezbędne w branży marketingowej, podsumowuje Haller.

- Dokładnie tak, sztuczna inteligencja jest narzędziem, które może pomóc w usprawnieniu i usprawnieniu pracy, ale wciąż jest to narzędzie, które sterowane jest przez ludzi. Tak jak w przypadku każdej innej technologii, to my decydujemy, w jaki sposób ją wykorzystujemy. Sztuczna inteligencja może pomóc nam w procesie kreatywnym, ale to my decydujemy o ostatecznym kształcie kampanii marketingowej. Właśnie dlatego ważne jest, aby sztuczna inteligencja była regulowana i wykorzystywana zgodnie z etycznymi standardami. W branży marketingowej, która jest narażona na szybkie zmiany i rozwój technologiczny, sztuczna inteligencja może być ogromnym wsparciem, ale zawsze powinna być traktowana jako narzędzie, a nie jako zastępstwo dla ludzkiej kreatywności i myślenia – zauważa Bartek Gołębiowski, Founder, Managing Partner Gong.

- Jeśli chodzi o efektywność, to można powiedzieć, że sztuczna inteligencja (AI) jest już obecna w naszym życiu od kilku lat. Ostatnio przeczytałam, że ponad 80% marketerów od dawna korzysta z AI w silnikach reklamowych. Proces ten postępuje, a obecnie zatrudnienie osoby do obsługi mediów płatnych wymaga pracy z algorytmem, którego obsługa zmieniła się. Praca ta polega na niewielkich czynnościach manualnych, takich jak targetowanie czy dostosowywanie kreacji do różnych platform reklamowych. Ten obszar staje się coraz ciekawszym tematem, ponieważ zastanawiam się, jakie osoby są potrzebne w organizacjach, aby efektywnie współpracować z AI. Jest to jedno z moich pytań rekrutacyjnych, zauważa Ewa Wysocka, założyciel, prezes zarządu Tribe47.

- Z mojego doświadczenia wynika, że osoby, które odnoszą sukces w pracy z AI, to te, które posiadają szerokie umiejętności. Potrafią rozumieć zarówno kreacje, jak i performance, a także strategię biznesową i kontekst biznesowy klienta. Takie osoby z łatwością odnajdują się w różnych obszarach i są w stanie dostarczyć lepsze rezultaty, dodaje Wysocka.

W kontekście dyskusji o rozwoju AI pojawiło się pytanie moderatora Kamila Bolek, B2B Communication & PR Expert: Czy rzeczywiście mówimy o rewolucji, czy raczej o ewolucji, skoro sztuczna inteligencja jest z nami już od lat? Pytanie brzmi, dlaczego w tym roku temat ten stał się tak bardzo popularny i dyskutowany?

Odpowiedzi udzielił Łukasz Kępiński, CEO, założyciel, Tears of Joy, ekspert w zakresie influencer marketingu, który zauważył, że sztuczna inteligencja już nie jest nowością. - Jak powiedziałaś, jest już powszechna, tylko teraz wychodzi na wierzch i jest dostępna dla konsumentów. Teraz wszyscy, włącznie z dziećmi, przeglądają swoje profile na LinkedIn i są zasypywani informacjami o sztucznej inteligencji. Dlatego teraz o tym rozmawiamy, a jeśli chodzi o influencer marketing, to ostatnio byłem na spotkaniu z kolegą z branży, który opowiadał, że dostał post od influencerki, którego treść była napisana niepoprawnie, ale z powodu badań przeprowadzonych przez firmę okazało się, że to zwiększyło skuteczność reklamy. Z mojej perspektywy, jeśli chodzi o tworzenie treści, to będzie następować inflacja. Coraz więcej treści jest tworzonych, a liczba treści rośnie o kilkanaście procent rocznie. Powiedzmy, że w stosunku do roku poprzedniego było to 10 procent, ale teraz to już 20 procent więcej. Powstaje coraz więcej treści, a treści tracą na wartości, ponieważ ludzie nie są w stanie już ich konsumować. Nie jestem w stanie przeglądać całego YouTube'a, a nawet jeśli subskrybujemy kilka kanałów, to nie mamy na nie czasu, ponieważ jest też wiele podcastów i innych treści. Jeśli jednak sztuczna inteligencja będzie wspomagać proces wytwarzania treści, to będzie to prostsze, komentuje Łukasz Kępiński.

- Przyznam, że w branży public relations i relacji z mediami sztuczna inteligencja jeszcze nie odgrywa dużej roli. Oczywiście, korzystam z różnych narzędzi, które opierają się na sztucznej inteligencji, np. do analizy trendów czy wyciągania wniosków z danych. Ale na razie trudno mówić o wdrażaniu sztucznej inteligencji w kampaniach public relations, zauważa moderator panelu Digital marketing.

- Jednakże, widzę potencjał w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w tworzeniu eksperckich treści i materiałów. W dzisiejszych czasach, dzięki sztucznej inteligencji, możemy szybciej i precyzyjniej przetwarzać ogromne ilości danych i informacji. Możemy np. wykorzystać algorytmy do analizy opinii publicznej w mediach społecznościowych, by zrozumieć preferencje i potrzeby naszych klientów i docelowych odbiorców. Na podstawie tych analiz możemy tworzyć bardziej spersonalizowane treści, dostosowane do potrzeb i zainteresowań konkretnych grup odbiorców, dodaje Kamil Bolek.

- Public relations rzeczywiście reprezentuje, jak sądzę, ten segment, do którego nowinki technologiczne docierają najpóźniej i faktycznie najdłużej. Chociaż słowo 'nowinka' jest w dużym cudzysłowie. Biologiczna inteligencja może być zastępowana przez procesy zautomatyzowane. Jednakże, inflacja treści i spadek konkurencyjności treści są proste konsekwencje tego, że treści mogą być generowane automatycznie, co w sensie formalnym stanowi dobre treści. Dzięki zadawaniu dobrych pytań i formułowaniu zadań, takie rozwiązania jak ChatGPT mogą generować dobre treści, zwłaszcza te wykorzystywane w warstwie cyfrowej do pozycjonowania. Jednakże, te proste rozwiązania będą szybko ulegać dewaluacji. Dlatego też, demokratyzacja sztucznej inteligencji oznacza, że konsument również będzie wykorzystywał te narzędzia i lepiej je zrozumie, co skutkuje spadkiem naszej zdolności do konkurowania o uwagę konsumenta. W przyszłości, nasz segment będzie szybko tracił na znaczeniu, a sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej wykorzystywana w branży public relations, komentuje Rafał Czechowski.

- Chciałbym dodać, że istnieje taka strona internetowa, która śledzi i informuje o wydarzeniach w dziedzinie nowych technologii. Warto również zwrócić uwagę na to, jak zmienia się pojęcie inteligencji wraz z rozwojem takich technologii jak Chat GPT. Definicja inteligencji, którą znamy, ulega rozszerzeniu, a w przyszłości może istnieć szansa, że każdy z nas będzie miał swoją własną sztuczną inteligencję. Obecnie posiadamy już ją w naszych telefonach, ale w przyszłości może być bardziej rozwinięta i zaawansowana. Personalne agenty sztucznej inteligencji będą wykonywać zadania za nas, a nawet negocjować w naszym imieniu. Warto zwrócić uwagę na to, jak te zmiany wpłyną na nas jako ludzi i jak będziemy z nimi funkcjonować. Marketing również ulegnie zmianom, ale ta technologia wpłynie na cały świat, nie tylko na branżę kreatywną. Zespoły typu "centaur", czyli ludzie grający z urządzeniami, będą skuteczniejsze niż te bez sztucznej inteligencji. W przyszłości technologia ta będzie wykorzystywana do wspierania działań kreatywnych. NFT, o którym Bartek mówił wcześniej, może być tylko chwilową modą, która traci na wartości. Jednakże, ta dziedzina rozwija się dynamicznie i nie wiadomo, jakie będą jej perspektywy w przyszłości. Dlatego ważne jest, aby obserwować te zmiany i uczyć się nowych rzeczy, Adam Przeździęk, założyciel, FutureOf X, twórca, właściciel, Mediafeed.pl.

Moderator Kamil Bolek zauważa, że nie ma wątpliwości, że rozwój sztucznej inteligencji może mieć wpływ na wiele dziedzin, w tym na marketing. Jednakże, sztuczna inteligencja nie zastąpi marketerów w pełni, tylko może pomóc w niektórych aspektach marketingu, takich jak analiza danych, personalizacja i automatyzacja procesów. Co do kwestii precyzyjnego formułowania wymagań przez klientów, sztuczna inteligencja może pomóc w interpretacji i analizie danych, ale nie zastąpi ludzkiej intuicji i doświadczenia w rozumieniu potrzeb klienta i dostosowywaniu strategii marketingowych do ich potrzeb. Podsumowując, sztuczna inteligencja nie zastąpi marketerów, ale może być przydatnym narzędziem w ich pracy, a ludzkie umiejętności, takie jak intuicja, kreatywność i empatia, będą nadal niezbędne w dzisiejszej erze marketingu.

- Zawsze mówiłam agencjom, że dobra kampania reklamowa zależy od jakości briefu, czyli informacji, jakie klient przekazuje agencji. W dzisiejszych czasach kampania reklamowa powinna obejmować wszystkie media, w tym Internet, gdzie istnieją setki różnych treści reklamowych, które są wyświetlane za pośrednictwem silników reklamowych, a kupowane automatycznie przez agencje. To wymaga specjalistycznej wiedzy, a wiele treści jest tworzonych za pomocą sztucznej inteligencji przez agencje kreatywne, takie jak Kong, mówi Dorota N. Haller.

- Influencerzy dzisiaj są również uważani za media, ponieważ tworzą swoje społeczności, które obserwują ich fani. Reklamy, które pojawiają się w ich postach, powinny być oznaczone jako takie, a niektóre produkty, takie jak alkohol, są zabronione w reklamach. Musimy mieć regulacje i świadomość rynku reklamy, aby chronić konsumentów, dodała panelistka.

- W pełni się zgadzam, że blend saft to bardzo ważna kwestia, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa marek. Dzisiejsze rozwiązania technologiczne pozwalają na bardzo precyzyjne i skuteczne targetowanie, ale jednocześnie wiążą się one z większym ryzykiem niewłaściwego wykorzystania kontekstu lub umieszczenia marki w kontekstach, które są dla niej nieodpowiednie. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę na fakt, że kontekst i wartości są bardzo ważne w dzisiejszych czasach, szczególnie w social mediach i we współpracy z influencerami. Należy zdawać sobie sprawę z ryzyka i być bardzo ostrożnym w wykorzystaniu nowych rozwiązań technologicznych. Oczywiście, trudno jest całkowicie ustrzec się przed błędami, ale warto podjąć wszelkie wysiłki, aby minimalizować ryzyko i chronić reputację marek, dopowiedział Rafał Czechowski.

Platformy dbają o brand safety

- Duże platformy takie jak YouTube dbają o brand safety branży, czyli zapewnienie, że reklamy nie pojawią się obok pornografii lub innych wulgaryzmów, oraz że kontekst, w którym pojawiają się marki, jest odpowiedni. Platformy takie jak Meta czy Facebook też nad tym pracują, ale znowu automatycznie, co czasami prowadzi do niedoskonałości. Brand safety jest ważne również w kontekście komunikacji, np. gdy przesyłamy notatkę prasową lub prowadzimy płatną współpracę, np. artykuł sponsorowany. W takim przypadku nie chcielibyśmy, aby obok naszej reklamy pojawiło się zdjęcie z katastrofy, ponieważ to znowu prowadzi do nieodpowiedniego kontekstu mediowego, zauważyła Dorota N. Haller.

- Tak, rzeczywiście miałam na myśli, że algorytmy będą coraz bardziej zaawansowane i będą w stanie komunikować się między sobą, aby jeszcze bardziej usprawnić proces tworzenia i filtrowania treści. Jednakże, wojna robotów to chyba przesada. Choć sztuczna inteligencja i automatyzacja z pewnością zmienią nasze życie i sposób, w jaki konsumujemy treści, to wciąż to my, ludzie, będziemy decydować o tym, co jest właściwe, a co nie. Wszelkie algorytmy i maszyny będą działać na naszą korzyść i pomagać nam w codziennym życiu, dopowiedział Czechowski.

Deepfake i potrzeba strategii zarządzania kryzysowego

Deepfake to jedno z poważnych zagrożeń, przed którymi muszą się bronić marketerzy i firmy w dobie internetu i mediów społecznościowych. Szybkie rozprzestrzenianie się informacji i wizerunków w sieci sprawia, że kryzys wizerunkowy może mieć poważne konsekwencje dla marki, szczególnie jeśli dotyczy aresztowania czy skandalu związanego z osobą powiązaną z nią. Aby skutecznie radzić sobie z takimi sytuacjami, warto mieć wdrożoną strategię zarządzania kryzysowego, która pozwoli na szybką i efektywną reakcję.

Wspomniał o tym jeden z panelistów, Adam Przeździęk, założyciel, FutureOf X, twórca, właściciel, Mediafeed.pl - Rzeczywiście, deepfake to jedno z zagrożeń, z którymi muszą zmagać się marketerzy i firmy, zwłaszcza w dobie internetu i mediów społecznościowych, gdzie informacje i wizerunki mogą się szybko rozprzestrzeniać. Kryzys wizerunkowy może mieć poważne konsekwencje dla marki, zwłaszcza jeśli dotyczy aresztowania czy skandalu związanego z osobą powiązaną z nią. Warto mieć w tym kontekście strategię zarządzania kryzysowego, która pozwoli na szybką i skuteczną reakcję na takie wydarzenia. Jednocześnie ważne jest, aby firma była proaktywna w swojej komunikacji i w sposób transparentny informowała swoich klientów i partnerów o wszelkich zdarzeniach związanych z jej wizerunkiem.

Media społecznościowe i iluzja rzeczywistości

Jednocześnie jako użytkownicy mediów społecznościowych, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że serwisy te dostarczają nam treści, które odpowiadają naszym upodobaniom. Dzięki temu, wydaje nam się, że świat jest taki, jakim go postrzegamy. To jednak błędne przekonanie, ponieważ algorytmy używane przez media społecznościowe dobierają treści indywidualnie dla każdego użytkownika na podstawie jego preferencji. W efekcie, żyjemy w swoistej bańce, która wprowadza nas w iluzję, że nasze spojrzenie na rzeczywistość jest uniwersalne. Dlatego też, aby mieć pełniejszy obraz rzeczywistości, musimy być świadomi tego mechanizmu i zrozumieć, jakie treści trafiają do nas.

- Dodatkowo, jako użytkownicy mediów społecznościowych nie zdajemy sobie sprawy z tego, że serwisy te podają nam treści, które odpowiadają naszym upodobaniom. Dzięki temu, wydaje nam się, że świat jest taki, jakim go postrzegamy. Jest to jednak błędne przekonanie, ponieważ algorytmy używane przez media społecznościowe dobierają treści indywidualnie dla każdego użytkownika, na podstawie jego preferencji. W efekcie, żyjemy w pewnego rodzaju bańce, która wprowadza nas w iluzję, że nasze spojrzenie na rzeczywistość jest uniwersalne. Ważne jest zrozumienie, że algorytmy i sztuczna inteligencja służą temu, aby zatrzymać nas w tych serwisach na jak najdłużej, co pozwala platformom generować więcej zysków z reklam. Dlatego też musimy być świadomi tego mechanizmu i wiedzieć, jakie treści trafiają do nas, aby mieć pełniejszy obraz rzeczywistości, zauważa Bartek Gołębiowski.

Sztuczna inteligencja - nadzieje i zagrożenia. Optymistyczna wizja i obawy autorów

Wypowiedzi Ewy Wysockiej i Łukasza Kępińskiego ukazują dwa skrajne podejścia do wprowadzenia sztucznej inteligencji do naszego życia. Z jednej strony, mamy nadzieję na ogromne możliwości, jakie daje nam ta technologia. Jednak z drugiej strony, autorzy zwracają uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja.

Ewa Wysocka zwraca uwagę na fakt, że w rękach ludzi leży ogromna władza, a sztuczna inteligencja daje możliwości manipulowania ludźmi. Przykładem nadużycia może być konto na Instagramie, które ma milion obserwatorów, a posty na nim mają wygenerowane lajki za pomocą sztucznej inteligencji i automatyzacji. Jednakże, nie wszyscy mają takie samo poczucie moralności, co może prowadzić do nadużyć.

Z kolei, Łukasz Kępiński zwraca uwagę na obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na młodych ludzi. Wspomina, że nikt nie przygotował nas na to, co dzieje się teraz w Internecie, co może mieć negatywny wpływ na dzieci. Badania pokazują, że ludzie młodzi stają się bardziej odizolowani i mają słabsze więzi społeczne z powodu siedzenia w telefonach. Kępiński obawia się, że ludzie będą rozmawiać z fejkowymi botami, a to może być dla nich ich największy przyjaciel.

Widać więc, że wprowadzenie sztucznej inteligencji niesie ze sobą zarówno nadzieje, jak i zagrożenia. Musimy podejmować mądre decyzje dotyczące wykorzystywania tych narzędzi, a także nauczyć się odpowiedzialnego korzystania z nich, aby uniknąć negatywnych skutków.

Sztuczna inteligencja a potrzeba regulacji i edukacji

W rozmowie na temat sztucznej inteligencji eksperci zwracają uwagę na potrzebę regulacji oraz edukacji, zarówno w obszarze technicznym, jak i etycznym. Zdaniem Doroty Heller, regulacje są niezbędne, jednak Parlamentarzyści potrzebują wsparcia ekspertów z akademickiego i biznesowego świata. Adam Przeździęk zauważa, że zagrożenia związane z AI są realne, a firmy coraz bardziej zdają sobie z tego sprawę. Z kolei Bartek Gołębiowski podkreślił potrzebę edukacji pracowników organizacji, zwłaszcza w kwestii ochrony wrażliwych danych. Wszyscy eksperci zgodnie podkreślają, że regulacje i edukacja są kluczowe, aby wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

- Uważam, że sztuczna inteligencja, algorytmy i marki, o których mówiłam, robią to, na co pozwalamy im my, użytkownicy, poprzez akceptowanie różnych ustawień i dostępów w naszych smartfonach. Na przykład, jeśli włączamy funkcję geolokalizacji, to nasz telefon będzie śledził nasze położenie, gdy prosimy go o podanie lokalizacji najbliższego McDonald'sa. Bardzo często robimy to nieświadomie, ale musimy być świadomi naszych wyborów i decyzji, które podejmujemy. Edukacja w tym zakresie jest bardzo ważna, i powinniśmy mówić o tym na panelach dyskusyjnych. Musimy zdawać sobie sprawę, że nasz telefon śledzi naszą aktywność, nawet jeśli używamy telefonu innej marki, i że nie jest to kwestia wyłączenia ustawień. Możemy jedynie płacić gotówką i nie korzystać z smartfonów, ale w dzisiejszych czasach jest to trudne, podkreśla Dorota N. Haller.

- Zauważmy, że sztuczna inteligencja jest takim samym narzędziem jak nóż, którym możemy zabić, ale też ukroić kawałek chleba. To od nas zależy co zrobimy. Stąd potrzeba świadomości, regulacji i edukacji społeczeństwa, zaapelowała panelistka.

Paneliści jednogłośnie zgodzili się, że edukacja użytkowników w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych jest ważna, ale firmy oferujące usługi również powinny chronić prywatność swoich użytkowników. Etyka związana z zastosowaniem sztucznej inteligencji w digital marketingu jest istotna, aby zapobiegać szkodom dla użytkowników. Branża outdoorowa może być dotknięta przez rozwój sztucznej inteligencji, ale wciąż istotna jest jakość kreacji i talent w ich tworzeniu. Ci, którzy potrafią wykorzystać swoją inteligencję, będą mieli przewagę nad konkurencją.