EFL: rośnie znacznie sztucznej inteligencji w transporcie

Chatboty na fali popularności

Chat GPT w ostatnich miesiącach stał się najpopularniejszym narzędziem opartym na sztucznej inteligencji. Tylko w kwietniu skorzystało z niego prawie 3 mln Polaków.

Chatboty udzielające natychmiastowych odpowiedzi są coraz powszechniejsze także w branży transportowej. Mogą sprawdzić się np. podczas wyznaczania szacowanego czasu przejazdów, oceny warunków atmosferycznych i drogowych, śledzenia przesyłek i generowania dokumentów transportowych.

W odpowiedzi na ten trend, Polski Instytut Transportu Drogowego stworzył raport „Czy chat GPT zmieni transport?”. Jego autorzy szacują, że do 2035 r. dzięki wdrożeniu SI wydajność gospodarki wzrośnie o 11-37%.

SI w transporcie: bezpieczeństwo, oszczędność i ekologia

Zastosowanie sztucznej inteligencji w transporcie przynosi wiele korzyści: optymalizuje procesy logistyczne, zmniejsza liczbę powtarzalnych czynności, kompleksowo zbiera i przetwarza dane (np. dotyczące kosztów i terminów dostaw) oraz pomaga zarządzać ryzykiem. Z raportu firmy Precedence Research wynika, że do 2030 r. globalna wartość SI w sektorze transportu osiągnie blisko 14,8 mld dolarów.

SI wykorzystywana jest między innymi w systemach zarządzania flotą. Pozwala w czasie rzeczywistym analizować dane z setek pojazdów, które służą np. do optymalizowania stylu jazdy. Informacje te dotyczą np. lokalizacji, warunków panujących na drodze, zużycia paliwa, stanu technicznego pojazdu czy samopoczucia kierowcy. Transport oparty na sztucznej inteligencji prowadzi zatem do zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Sztuczna inteligencja w motoryzacji warta miliardy dolarów

Sztuczna inteligencja ma coraz większe znaczenie także w motoryzacji. Jak podaje Grand View Research, w 2022 r. na całym świecie wartość technologii opartych na SI tylko w branży moto wyniosła 40 mld dolarów. Technologie wykorzystywane w tym sektorze to przede wszystkim: uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazu i przetwarzanie kontekstowe.

W motoryzacji obecność sztucznej inteligencji obserwujemy od lat. Inaczej niemożliwe byłoby przeprowadzanie tysięcy testów w wirtualnej rzeczywistości, zanim pojazd trafi do sprzedaży. Byłoby to bardzo kosztowne w tradycyjnych warunkach, a czasami wręcz niemożliwe – uważa Adam Mioduszewski, senior innovation designer w EFL.

Pojazdy coraz bardziej inteligentne i autonomiczne

W nowoczesnych samochodach wirtualni asystenci zwiększają komfort i bezpieczeństwo podróżowania, a komendy głosowe ułatwiają wiele czynności. Analiza danych pozwala dostosować ustawienia samochodu do indywidualnych potrzeb kierowcy. W dodatku czujniki sterowane przez SI wykrywają zmęczenie kierowcy i ostrzegają go przed niebezpiecznymi sytuacjami. Przypominają również o konieczności zapięcia pasów, informują o nadchodzących zmianach w pogodzie czy zachęcają do odpoczynku od jazdy.

Szerokie wykorzystanie SI sprzyja szybkiemu i efektywnemu projektowaniu systemów, które poprawiają nasze bezpieczeństwo, komfort jazdy czy estetykę nowych modeli pojazdów. Sztuczna inteligencja obecna jest w coraz większej ilości obszarów branży automotive i również coraz częściej będzie dostrzegalna przez ostatecznego użytkownika samochodu – komentuje Aneta Nowak, market product manager w EFL.

Pełna wersja raportu EFL „Sztuczna inteligencja w transporcie i motoryzacji” dostępna jest na stronie: https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/raporty/raport-efl-sztuczna-inteligencja-w-transporcie-i-motoryzacji