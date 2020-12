EIT Food: 35 proc. badanych kupuje produkty lokalne, a 34 proc. kieruje się ceną, bo straciło dochody

Niemal połowa ankietowanych (49%) stwierdziła, iż w związku z pandemią bardziej skupiają się na swoim zdrowiu. Jedna trzecia pytanych (35%) kupuje produkty lokalne, natomiast (87%) w przyszłości zamierza wspierać lokalne przedsiębiorstwa. 27% ankietowanych stwierdziło, że będą poświęcali więcej czasu na przygotowywanie posiłków w domu, a 30% planuje bardziej urozmaicić swoją dietę. Ponad jedna trzecia (34%) konsumentów częściowo lub całościowo straciło dochody, przez co kluczową rolę odgrywają ceny produktów - wynika z badania EIT Food.

Ankieta przeprowadzona wśród 5000 konsumentów wykazała, iż lockdown przyczynił się do zmian w odżywianiu, robieniu zakupów oraz przygotowywaniu posiłków. Badania zostały przeprowadzone przez konsorcjum uczelni w Europie, z duńskim Aarhus University na czele. Wśród badanych znaleźli się konsumenci z dziesięciu krajów, w tym z Polski, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Grecji, Finlandii oraz Rumunii.

Nowe sprawozdanie ukazało się po opublikowaniu przez Komisję Europejską strategii „Farm to Fork”, która ma na celu przyczynić się ku zdrowszej i bardziej zrównoważonej diety, a jednocześnie zapewnić wystarczającą ilość żywności w przystępnej cenie. W wyniku pandemii przemysł spożywczy ma potencjał na wzmocnienie relacji z konsumentem zwłaszcza w zakresie zdrowia i zrównoważonego rozwoju.



Z raportu wynika, iż 50% konsumentów dokonuje selekcji produktów bardziej ostrożnie lub kupuje hurtowo (56%). Ponad połowa konsumentów (53%) stwierdziła, że podczas COVID-19 borykała się z problemami finansowymi, co przyczyniło się do kupowania tańszych artykułów spożywczych (wzrost o 28%). Podobnie jak w całej Europie, polscy konsumenci na nowo odkryli pasję do gotowania. 40% stwierdziło, że spędza znacznie więcej czasu na eksperymentowaniu w kuchni. Tyle samo (41%) przyznało, że kupuje mniej gotowych posiłków – był to drugi co do wielkości spadek wśród badanych krajów.



Podczas pandemii COVID-19 konsumenci w całej Europie napotkali trudności finansowe. 34% straciło dochody częściowo lub całościowo, a ponad połowa (55%) stwierdziła, że sytuacja finansowa była trudna zwłaszcza pod koniec miesiąca. Pomimo to, europejscy konsumenci stwierdzili, że kupują znacznie więcej żywności, ponieważ lockdown spowodował, iż coraz więcej czasu spędzali w domu.

Spora zmiana zaszła w sposobie robienia zakupów – prawie połowa konsumentów kupuje online (45%) bądź hurtowo - (47%) oraz zawczasu planuje zakupy spożywcze (45%). Poza tym europejscy konsumenci spędzają więcej czasu w kuchni – 36% twierdzi, że robi to z przyjemnością. Ważnym elementem stały się wspólne posiłki, jako że 29% częściej zasiada do wspólnego stołu.



27% stwierdziło, iż po zwalczeniu pandemii zamierza poświęcać więcej czasu na gotowanie w domu, 30% zaś twierdzi, iż nadal będą spożywali bardziej urozmaicone posiłki. Przystępne ceny pozostaną priorytetem dla wielu, 32% ankietowanych twierdzi, iż żywność powinna być tania oraz zdrowa. Natomiast połowa badanych (49%) stwierdziła, iż zaczęli bardziej dbać o własne zdrowie wskutek pandemii.

Konsumenci europejscy wymienili szereg innych trendów, które mogą mieć pozytywny wpływ na nasze środowisko. Ponad jedna trzecia badanych (35%) stwierdziła, że podczas pandemii COVID-19 kupowała produkty lokalne. Z badań wynika, iż trend zakupów lokalnych będzie się utrzymywał, 87% twierdzi, iż w przyszłości planują wspierać lokalnych handlowców.

Saskia Nuijten, dyrektor ds. komunikacji i zaangażowania publicznego EIT Food, stwierdziła: Badanie ujawniają, iż konsumenci mają nadzieję na łatwą dostępność żywności w przystępnej cenie, która będzie korzystna nie tylko naszemu zdrowiu, ale również dla środowiska. Jest to jedna z możliwości, z których może skorzystać branża żywnościowa i przyczynić się do lepszego systemu.