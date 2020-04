Ekonomia współpracy zmieni rynek zakupów spożywczych?

Będziemy kupować taniej? Fot. mat. pras.

Realizacja zamówień ze sklepów mogłaby być tańsza i szybsza za pośrednictwem merchandiserów, pracowników sklepów i wolontariuszy. Takie rozwiązanie zmniejszyłoby też liczbę osób w sklepach i kolejki. Sieci handlowe przygotowują się do tego typu aktywności, rozmawiając m.in. z firmami technologicznymi, które mogłyby zabezpieczyć cały proces.

Obecnie konsument, który zamawia produkty spożywcze o przykładowej wartości 70 zł, często musi ponieść opłatę kurierską na poziomie ok. 15-20 zł. To jest kompletnie nieopłacane i bywa problematyczne dla mniej zasobnych klientów, m.in. niewychodzących z domów seniorów. Rozwiązaniem może być ekonomia współpracy.



– Sieci handlowe zyskałyby nowe możliwości zmniejszenia ruchu w sklepach, a także rozładowania kolejek dostaw online. Pracownicy sklepu i firm merchandisingowych, znając ułożenie produktów i nie zastanawiając się nad zakupami przy półkach, mogliby kompletować kilka koszyków szybciej niż przeciętni konsumenci. Wprowadzone ułatwienia i niższe koszty dostaw dosyć szybko zainteresowałyby nowych klientów – stwierdza Przemysław Bogdański, prezes OEX Cursor SA.

Niektórzy eksperci przewidują, że sieci handlowe mogą zyskać na tym znacznie więcej, czyli pozytywny wizerunek. Sieci mogłyby organizować wolontariat pracowniczy i tworzyć lokalne więzi społeczne. Takiej właśnie społecznej odpowiedzialności oczekuje się dziś od firm – przekonuje prof. Bolesław Rok z warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego.

Tańsze zamówienia dadzą przewagę konkurencyjną, ważną szczególnie w czasie pandemii, poprawiając niezamożnym klientom dostęp do towarów.



Realizacja dostaw przez wolontariuszy na szerszą skalę powinna ruszyć dopiero po połączeniu systemów e-commerce sieci handlowych i zasobów firm merchanisingowych. - Sieć musi dostać informację o tym, kiedy i kto zjawi się po konkretną przesyłkę. W przypadku wolontariuszy konieczna będzie weryfikacja ich tożsamości, np. poprzez bank lub za pośrednictwem pracownika sklepu. Z kolei klient powinien otrzymać SMS-a z kodem zabezpieczającym, by podać go przy odbiorze produktów – wyjaśnia prezes Starzyński.

W powyższym scenariuszu dostawca będzie mógł potwierdzić realizację zamówienia, przesyłając otrzymany od klienta kod zabezpieczający, za pośrednictwem urządzenia mobilnego. W ten sposób sieć odbierze wiadomość, że zakupy zostały dostarczone właściwej osobie. Oczywiście doręczyciel nie powinien mieć dostępu do innych informacji niż adres dostawy, co zapewniłoby ochronę danych osobowych klienta.

– Można przewidywać, że pandemia przyspieszy powstanie zupełnie nowego rodzaju rynku, na którym spotkają się potrzeby sieci i ich klientów oraz zasoby firm usługowych. Im więcej będzie jego uczestników i interakcji, tym stanie się on efektywniejszy – podsumowuje ekspert z firmy TakeTask.