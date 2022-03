Ekspert: Sytuacja w Ukrainie to prawdziwy test dla marek i konsumentów

- Dwa lata temu wydarzyła się sytuacja bez precedensu, która jak się okazało była tylko wprowadzeniem do sytuacji, którą ciężko w tym momencie w jakikolwiek sposób skomentować, bo jak skomentować działania wojenne Rosji przeciwko Ukrainie, które nie wiadomo do czego doprowadzą? Teraz doprowadzają do realnych ludzkich tragedii i lawiny potrzeb, która nie skończy się jutro, za tydzień czy za miesiąc. I to będzie prawdziwy test dla nas wszystkich, w tym dla właścicieli marek. Bo o ile dwa lata temu marki na gorąco szukały pomysłów do działania związane z początkiem pandemii, szukając ich po omacku, to teraz, na szczęście, wydaje się że już wiedzą. A przynajmniej te marki, które zdecydowały się praktycznie od razu działać. InPost, PLAY, Orange, Biedronka, Lidl, Żabka to pierwsze z brzegu przykłady działań, które mają realną wartość w tej danej chwili - wskazuje Wojetk Walczak.



- I właściwie koniec i kropka, bo teraz liczy się tylko realne działanie, które rzeczywiście jest w stanie pomagać, zmieniać, lobbować i wywierać wpływ na reżim zbrodniarza Putina. Takie działania albo ich brak będziemy pamiętać jeszcze długo po tym przełomowym dla każdego momencie historii.

I chyba tylko z litości nie przytoczę tutaj przykładów, które jak widać robione są na siłę "byle tylko zrobić" - drogie marki, to naprawdę widać i naprawdę lepiej czasami pomilczeć niż robić bez sensu - uważa nasz rozmówca.

Wojna a konsumenci

A jak to wygląda z naszej konsumenckiej perspektywy? - Teraz jest czas, żeby mieć realny wpływ na gospodarkę zbrodniarza wojennego, dać odczuć jaka siła jest w ludziach a nie koniecznie w czołgach. Czyli bojkotować, nie kupować i alienować, bo takie działanie nie tylko ma realną moc, ale przede wszystkim teraz z naszej strony ma największy sens. A że zaboli to gospodarczo niewinnych Rosjan? Powiedzmy to tym wszystkim równie niewinnym osobom, które szukają teraz dachu nad głową, uciekając przed wojną - podsumowuje ekspert.