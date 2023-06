Ekspertka: Deklarujemy świadome wybory, ale nasze śmietniki pokazują co innego

Sama nie używa worków plastikowych, tylko segreguje odpady do wiaderek, wystawionych na balkonie. Kupuje produkty lepsze jakościowo, aby posłużyły jej dłużej, ale głównie zadaje sobie pytanie, czy aby na pewno potrzebuje danego zakupu. Sama robi preparaty do sprzątania mieszkania, korzystając z octu i sody. Jednocześnie przyznaje, że wizyta w wiacie śmietnikowej jest trudnym przeżyciem, bo pokazuje, że większość z nas wyrzuca co popadanie i gdzie popadnie, bez zastanowienia jak mogłoby to jeszcze posłużyć. Odmawiamy tez łączenia faktów takich jak porażająco droga papryka na targu, anomalie pogodowe, nadmierna konsumpcja i nasz wpływ na ocieplenie klimatu.

Posłuchajcie: