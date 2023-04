Ekspertka o modzie przyszłości: Jakościowa produkcja, recykling, ponowne wykorzystanie materiałów

- Jednak w ostatnich latach wiele firm odzieżowych zaczęło działać w kierunku zrównoważonej produkcji i rozwoju zrównoważonych modeli biznesowych, które obejmują zagospodarowanie niesprzedanej odzieży.

Niektóre firmy wprowadzają programy recyklingu i upcyklingu, które pozwalają na ponowne wykorzystanie tkanin i materiałów z niesprzedanych produktów, a niektóre wprowadzają modele biznesowe, które pozwalają na odsprzedaż dotychczas niesprzedanych produktów po niższych cenach lub w ramach programów dobroczynnych. Widać to chociażby na przykładzie marki The North Face, czy z innego segmentu H&M. Firmy odzieżowe wciąż jednak muszą poprawić swoje podejście do zagospodarowania niesprzedanych ubrań - wskazuje Agnieszka Dziedzic.

- . Wyzwaniem jest również zmiana mentalności konsumentów, którzy często kupują tanie produkty, a następnie wyrzucają je po jednym użyciu. Na szczęście, coraz więcej ludzi zaczyna uświadamiać sobie konieczność zmiany swoich nawyków zakupowych i konsumpcyjnych, co przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania na produkty odzieżowe produkowane w sposób bardziej zrównoważony i odporny na marnotrawstwo zasobów - zauważa dyrektor Vive Textil Recykling.

- Ewolucja rynku modowego będzie zależeć od wielu czynników, w tym zmieniających się preferencji konsumentów, postępującej automatyzacji produkcji i wzrostu świadomości zrównoważonego rozwoju.

Jednym z najważniejszych trendów, który będzie kształtował rynek modowy w nadchodzących latach, jest rosnące zainteresowanie zrównoważonymi i etycznymi produktami odzieżowymi. Klienci coraz częściej chcą wiedzieć, skąd pochodzą ich ubrania i jakie są warunki ich produkcji. W związku z tym firmy odzieżowe będą musiały bardziej koncentrować się na aspektach zrównoważonej działalności ekologicznej, w tym na zmniejszaniu emisji CO2 i stosowaniu materiałów przyjaznych środowisku.

Kolejnym trendem będzie zwiększające się wykorzystanie technologii, w tym sztucznej inteligencji i automatyki w procesie projektowania i produkcji ubrań. Dzięki temu możliwe będzie dostarczenie produktów o wyższej jakości w krótszym czasie i z mniejszymi kosztami produkcji.

Można także oczekiwać, że w ciągu najbliższych lat zwiększy się wpływ trendów związanych z pojęciem "slow fashion", czyli modą wolną od trendów, opartą na jakościowej i trwałej produkcji, a także na recyklingu i ponownym wykorzystaniu materiałów - podsumowuje Agnieszka Dziedzic.