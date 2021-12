Elektronika i zabawki mogą nie dotrzeć na czas

Boże Narodzenie to zdecydowanie ten czas w roku, kiedy wydajemy najwięcej. Według badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte w 2020 roku, Polacy niemal 30 proc. świątecznego budżetu zostawią w sklepach pomiędzy 15 a 24 grudnia.

Dla osób postępujących tak w tym roku zakupy bożonarodzeniowe mogą okazać się fiaskiem. Jeśli chcieliśmy zdążyć, powinniśmy zająć się nimi już we wrześniu lub w październiku.

Gdzie tkwi problem?

Obecnie okres wzmożonych zakupów trwa w najlepsze – począwszy od 11 listopada (promocje z okazji Dnia Singla) poprzez Black Friday (26 listopada) i Cyber Monday (29 listopada). - Chwilę później rozpoczynamy poszukiwania świątecznych prezentów. To w połączeniu z zerwanymi łańcuchami dostaw nie daje optymistycznych prognoz. Dodatkowo branża logistyczna odczuwa niedobór kontenerów, których koszt transportu wzrósł czterokrotnie w ciągu dwóch lat. To nie koniec problemów. Nie zapominajmy o skutkach Brexitu, globalnym wzroście cen surowców, ograniczeniach związanych z koronawirusem i niedoborze kierowców, z którym borykają się firmy transportowe z wielu krajów. Problem jest zatem złożony, a obecna sytuacja na rynku transportu jest znacznie trudniejsza niż w latach ubiegłych. Współczesny rynek jest systemem połączonych ze sobą naczyń - utrudnienia na jednym kontynencie pokrzyżować plany dostawców na drugim - uważa Katarzyna Syta, prezes zarządu KAES Logistics.

Brakujące towary

Z jakimi grupami towarów będą największe problemy? - Zdecydowanie najtrudniej będzie otrzymać na czas elektronikę. Wiąże się to z szeregiem niedoborów w branży technologicznej. Do tej grupy należą również dziecięce zabawki, czyli chyba najbardziej pożądany towar na liście świątecznych zakupów, czy szereg popularnych produktów sprowadzanych z Chin (ubrania, dekoracje, tekstylia, dodatki). Większość zamawianych do Polski rzeczy musi przemierzyć drogę aż z odległej Azji. Taki transport odbywa się zazwyczaj drogą morską, a obecnie wystarczy przecież jedno zachorowanie na COVID-19 w porcie, aby cały kompleks tymczasowo wstrzymał swoje działanie. W wyniku ciągle obecnej pandemii konsumenci nadal robią znacznie więcej zakupów przez Internet, które dostarczane są w większości właśnie drogą morską – opóźnienia są nieuniknione. Dla porównania w zeszłym roku, zdaniem niektórych spedytorów morskich, opóźnienie dostaw wynosiło ok. 20 procent, teraz zwiększyło się ono do nawet 60 procent - mówi ekspertka.

Wyzwanie dla branży logistycznej